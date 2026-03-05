Это президент отметил во время заседания правительства 5 марта.
Как отреагировал Зеленский на проверку "Дружбы"?
Зеленский вспомнил, как во время встречи с лидером одной из стран спросил, могут ли Украине передать ракеты для Patriot. Взамен получил ответ, что их на складах осталось очень мало.
И я что-то не помню, чтобы я ему сказал: "Да? А можно я тогда приеду к тебе в независимое государство, зайду к тебе на склад и проверю, ты мне сказал правду или нет?". Почему-то мне кажется, я так не сказал,
– отметил президент.
Он добавил, что надо уважать друг друга, к тому же Украина – независимое государство.
А разрушения на нефтепроводе действительно есть.
"У нас есть нефтепровод, его Россия разрушала неоднократно, причем были раненые после второго разрушения... Я не думаю, что представители ЕС нам не доверяют", – отметил Зеленский.
Нефтепровод "Дружба": последние новости
Венгрия на днях потребовала отправить в Украину мониторинговую миссию, чтобы проверить состояние нефтепровода "Дружба". Эту идею даже поддержали в Еврокомиссии.
Кроме того, премьер Орбан опубликовал снимки, заявив, что нефтепровод якобы не поврежден. Зеленский потроллил это заявление. Он отметил, что, возможно, Орбан – маг, ведь смог увидеть, что происходит с трубой под землей.
К слову, председатель венгерской общины Киева и области Тибор Томпа в эфире 24 Канала комментировал новую антиукраинскую компанию Орбана. Он отметил, что она связана с внутриполитическими целями в его предвыборной кампании.