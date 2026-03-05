Це президент зазначив під час засідання уряду 5 березня.

Як відреагував Зеленський на перевірку "Дружби"?

Зеленський пригадав, як під час зустрічі з лідером однієї з країн запитав, чи можуть Україні передати ракети для Patriot. Натомість отримав відповідь, що їх на складах залишилося дуже мало.

І я щось не пам'ятаю, щоб я йому сказав: "Так? А можна я тоді приїду до тебе в незалежну державу, зайду до тебе на склад і перевірю, чи ти мені сказав правду або ні?". Чомусь мені здається, я так не сказав,

– зазначив президент.

Він додав, що треба поважати одне одного, до того ж Україна – незалежна держава.

А руйнації на нафтопроводі дійсно є.

"У нас є нафтопровід, його Росія руйнувала неодноразово, при чому були поранені після другої руйнації… Я не думаю, що представники ЄС нам не довіряють", – зазначив Зеленський.

Нафтопровід "Дружба": останні новини