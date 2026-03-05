Це президент зазначив під час засідання уряду 5 березня.
Дивіться також Угорщина зламає Україну: Орбан зробив вражаючу заяву
Як відреагував Зеленський на перевірку "Дружби"?
Зеленський пригадав, як під час зустрічі з лідером однієї з країн запитав, чи можуть Україні передати ракети для Patriot. Натомість отримав відповідь, що їх на складах залишилося дуже мало.
І я щось не пам'ятаю, щоб я йому сказав: "Так? А можна я тоді приїду до тебе в незалежну державу, зайду до тебе на склад і перевірю, чи ти мені сказав правду або ні?". Чомусь мені здається, я так не сказав,
– зазначив президент.
Він додав, що треба поважати одне одного, до того ж Україна – незалежна держава.
А руйнації на нафтопроводі дійсно є.
"У нас є нафтопровід, його Росія руйнувала неодноразово, при чому були поранені після другої руйнації… Я не думаю, що представники ЄС нам не довіряють", – зазначив Зеленський.
Нафтопровід "Дружба": останні новини
Угорщина днями висунула вимогу відправити до України моніторингову місію, щоб перевірити стан нафтопроводу "Дружба". Цю ідею навіть підтримали у Єврокомісії.
Окрім того, прем'єр Орбан опублікував знімки, заявивши, що нафтопровід нібито не пошкоджено. Зеленський потролив цю заяву. Він зауважив, що, можливо, Орбан – маг, адже зміг побачити, що відбувається з трубою під землею.
До слова, голова угорської громади Києва та області Тібор Томпа в ефірі 24 Каналу коментував нову антиукраїнську компанію Орбана. Він зазначив, що вона пов'язана з внутрішньополітичними цілями в його передвиборчій кампанії.