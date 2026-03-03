Українського президента здивував цей факт, передає 24 Канал із посиланням на спілкування Зеленського з журналістами.

Що сказав Зеленський на закиди Орбана?

Орбан опублікував знімки, заявивши, що нафтопровід не пошкоджено.

"Супутникові знімки не брешуть. Нафтопровід "Дружба" не пошкоджено. Президент Зеленський повинен припинити шантаж, діяти негайно та відновити постачання нафти до Угорщини!" – написав угорський прем'єр.

Розірваний один великий резервуар, це те, що можна побачити. Пульт не побачиш зі супутника, а далі під землею – трубу. Може, Орбан маг і бачить, що відбувається з трубою під землею? Я здивований, але тим не менш, все буває,

– натомість зазначив Зеленський.

Він додав, що ані Орбан, ані його словацький колега Фіцо не висловили жодної вдячності Україні за відновлення "Дружби". Вони лише кидаються заявами, що "ми їм винні".

Окрім того, ще блокують 90 мільярдів євро кредиту Євросоюзу, санкційний пакет ЄС, переговорні кластери.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомляв, що під час відновлення нафтопроводу "Дружба" після перших його пошкоджень у січні постраждали українці. Але Угорщина та Словаччина так і не закликали Росію припинити удари.

Зеленський також прокоментував зустріч із Фіцо. Українська команда уже передала дати для зустрічі – 6 – 9 березня.

"Фідбек медійний ми чули "давайте зустрічатися в якійсь державі". В якій я повинен державі з Фіцо зустрічатися? Де нафтопровід "Дружба"? В Україні. Я його запросив – він підтвердив, що приїде, welcome!", – зазначив український президент.

Але наголосив, що в України нема жодного бажання відновлювати транзит російської нафти.

