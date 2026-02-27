Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву речниці Єврокомісії Анни-Кайси Ітконен.

Дивіться також Орбану доведеться вигадати щось інше: Хорватія рятує сусідів від дефіциту

Що кажуть у ЄС про моніторинг "Дружби"?

У разі проведення моніторингу, Єврокомісія візьме до уваги його висновки.

Ми вітаємо готовність прем'єр-міністра Орбана до проведення такої місії та прийняття її висновків. Це позитивний крок,

– сказала Ітконен.

За її словами, тепер треба зробити наступні кроки, аби побачити, як саме проходитиме ця "місія зі встановлення фактів".

Речниця Єврокомісії стверджує, що уже питання моніторингу обговорюється з Україною.

"Наразі ми перебуваємо в контакті з українською владою з цього питання і продовжуємо працювати з нашими державами-членами для забезпечення безпеки постачання. Водночас ми очікуємо, що всі лідери ЄС дотримуватимуться своїх зобов'язань, взятих на засіданні Європейської ради", – сказала вона.

Водночас Ітконен нагадала, що саме Росія 27 січня атакувала нафтоперекачувальну станцію трубопроводу "Дружба". Унаслідок цього й переривалося постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Тож Єврокомісія "рішуче засуджує" ці російські обстріли української та європейської енергетичної безпеки.

Що передувало?