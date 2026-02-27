Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після телефонної розмови з Володимиром Зеленським заявив, що сторони мають різні погляди на стан нафтопроводу "Дружба" та можливість відновлення транзиту. Про це Фіцо повідомив у соцмережі X.

Що Фіцо заявив про розмову із Зеленським?

За словами Фіцо, він поінформував українського президента про логістичні труднощі та фінансові втрати для Словаччини через зупинку постачання. Він також стверджує, що словацька розвідка не зафіксувала пошкоджень трубопроводу, тоді як українська сторона вказує на необхідність тривалого ремонту.

Окремо словацький прем'єр зазначив, що Україні нібито не вдалося організувати інспекцію об'єкта за участі посла Словаччини та представників ЄС.

У Києві ці заяви коментують, наголошуючи на власній позиції щодо безпекових та технічних питань. В Офісі Президента також запросили Фіцо у Київ, щоб обговорити всі питання особисто.

Що відомо про пошкодження нафтопроводу "Дружба" та претензії європейських лідерів?