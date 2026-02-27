Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після телефонної розмови з Володимиром Зеленським заявив, що сторони мають різні погляди на стан нафтопроводу "Дружба" та можливість відновлення транзиту. Про це Фіцо повідомив у соцмережі X.
Що Фіцо заявив про розмову із Зеленським?
За словами Фіцо, він поінформував українського президента про логістичні труднощі та фінансові втрати для Словаччини через зупинку постачання. Він також стверджує, що словацька розвідка не зафіксувала пошкоджень трубопроводу, тоді як українська сторона вказує на необхідність тривалого ремонту.
Окремо словацький прем'єр зазначив, що Україні нібито не вдалося організувати інспекцію об'єкта за участі посла Словаччини та представників ЄС.
У Києві ці заяви коментують, наголошуючи на власній позиції щодо безпекових та технічних питань. В Офісі Президента також запросили Фіцо у Київ, щоб обговорити всі питання особисто.
Що відомо про пошкодження нафтопроводу "Дружба" та претензії європейських лідерів?
Україна звинуватила Росію у пошкодженні нафтопроводу "Дружба", що призвело до припинення транзиту нафти до Європи. У листі до ЄС Україна назвала неприпустимими ультиматуми та тиск з боку деяких країн-членів ЄС, які погрожують припиненням постачання дизельного пального та електроенергії.
Віктор Орбан написав відкритий лист Володимиру Зеленському, у якому закликав відкрити нафтопровід "Дружба" і звинуватив Україну в політичному тиску на Угорщину. Він стверджує, що дії України в енергетичній політиці шкодять інтересам Угорщини та загрожують її енергетичній безпеці.
Крім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні в угорські справи та блокуванні нафтопроводу "Дружба". Єврокомісія попросила Україну прискорити ремонт "Дружби", але існує альтернатива через трубопровід Adria, який може задовольнити потреби Угорщини та Словаччини.