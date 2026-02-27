Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что стороны имеют разные взгляды на состояние нефтепровода "Дружба" и возможность восстановления транзита. Об этом Фицо сообщил в соцсети X.

Что Фицо заявил о разговоре с Зеленским?

По словам Фицо, он проинформировал украинского президента о логистических трудностях и финансовых потерях для Словакии из-за остановки поставок. Он также утверждает, что словацкая разведка не зафиксировала повреждений трубопровода, тогда как украинская сторона указывает на необходимость длительного ремонта.

Отдельно словацкий премьер отметил, что Украине якобы не удалось организовать инспекцию объекта с участием посла Словакии и представителей ЕС.

В Киеве эти заявления комментируют, подчеркивая собственную позицию относительно безопасности и технических вопросов. В Офисе Президента также пригласили Фицо в Киев, чтобы обсудить все вопросы лично.

Что известно о повреждении нефтепровода "Дружба" и претензии европейских лидеров?