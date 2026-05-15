Он назвал высказывания политика вредными. Об этом дипломат написал в собственных соцсетях.
Что известно о скандале со словацким министром?
Отношения между Украиной и Словакией с момента прихода к власти пророссийского политика Роберта Фицо моментами были напряженными. Недавно добавился еще один скандал.
Министр сельского хозяйства Ричард Такач из партии премьер-министра в соцсетях призвал Президента Украины Владимира Зеленского немедленно уйти в отставку. В видео министр говорит о слухах, что, якобы, президент Украины "употребляет наркотики", а теперь, по словам Такача, эта информация якобы "подтвердилась".
Словацкий политик ссылается на разговор скандального консервативного подкастера Такера Карлсона с бывшей пресс-секретарем Зеленского Юлией Мендель. Этим интервью Ричард Такач также продвигал другой кремлевский нарратив о том, что, якобы, европейская помощь Украине разворовывается.
Как отреагировал посол Украины в Словакии?
Украинский посол Мирослав Кастран жестко раскритиковал пророссийского министра. Он считает, что своими абсурдными высказываниями, министр сельского хозяйства представляет угрозу для украинско-словацких отношений.
Представитель Украины напомнил о недавней встрече лидеров обеих стран в Ереване, на которой Зеленский с Фицо договорились работать над улучшением отношений между странами.
Очевидно, что аграрная сфера и развитие села занимают немало времени в плотном графике господина министра. Поэтому, возможно, он мог не заметить этой встречи и достигнутых соглашений, позволив себе то, что не подобает государственному служащему такого уровня, и подвергнув риску договоренности своего непосредственного руководителя,
– заявил Мирослав Кастран.
По его словам, подобная риторика не способствует проведению очередных межправительственных консультаций или визитов высокого уровня и вредят национальным интересам самой Словакии. Украинский посол призвал министра в дальнейшем ответственно относиться к сомнительным высказываниям в публичном пространстве людей, которые своими заявлениями подыгрывают стране-агрессору.
Что известно об украинско-словацких отношениях?
В мае, после встречи Зеленского с Фицо, одна из пророссийских партий в Словакии поставила ультиматум Фицо в отношении Украины. Участник правящей коалиции призвал премьера Словакии ни при каких условиях не допустить вступления Украины в ЕС.
Недавно Роберт Фицо назвал себя "черной овцой" и заявил о приближении конца войны. Он также отметил, что поддерживает любую форму перемирия в российско-украинской войне.
Также он рассказал, что во время визита в Москву 9 мая, передал российскому президенту послание от Киева. Однако словацкий политик сказал, что Зеленский должен позвонить Путину, если он заинтересован в переговорах.