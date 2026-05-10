Об этом Роберт Фицо заявил в самолете во время перелета из Москвы.

Что сказал Фицо после разговора с Путиным в Москве?

Роберт Фицо отметил, что в Москве он передал послание от украинского лидера Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину.

Он (Президент Украины Владимир Зеленский – 24 Канал) сказал мне в Армении, во время нашей личной встречи, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате,

– премьер Словакии во время перелета из Москвы.

В то же время Фицо публично объявил ответ, который дал российский глава на послание украинского лидера.

"Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону", – интерпретирует Фицо ответ Путина.

Словацкий премьер также высоко оценил продление режима прекращения огня до 11 мая.

Я назвал прекращение огня абсолютно необходимым, чтобы дать пространство тому, что абсолютно необходимо – дипломатическим усилиям, диалогу, переговорам, которые в тысячу раз полезнее, чем взаимное убийство,

– говорит он.

В то же время Роберт Фицо заявил, что "отвергает новый железный занавес между ЕС и Россией" и "заинтересован в стандартных, дружеских и взаимовыгодных отношениях с этой мировой державой".

"Именно в духе суверенной словацкой внешней политики, ориентированной на все 4 стороны мира, заинтересованной в хороших отношениях со всеми, кто имеет одинаковые интересы", – добавил премьер.