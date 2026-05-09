Об этом Путин заявил во время своей речи 9 мая, передает пропагандистское агентство ТАСС.

Смотрите также Путин заявил, что война в Украине идет к завершению

Какое условие встречи с Зеленским выдвинул Путин?

Российский лидер Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским не только в Москве. Это могут быть и другие страны, но встреча возможна только тогда, когда "будут достигнуты окончательные договоренности на долгую историческую перспективу".

Путин добавил, что США искренне желают урегулирования, но это прежде всего дело России и Украины.

Путин заявил, что Украина не готова к обмену пленных