Об этом Путин заявил во время своей речи 9 мая, передает пропагандистское агентство ТАСС.
Смотрите также Путин заявил, что война в Украине идет к завершению
Какое условие встречи с Зеленским выдвинул Путин?
Российский лидер Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским не только в Москве. Это могут быть и другие страны, но встреча возможна только тогда, когда "будут достигнуты окончательные договоренности на долгую историческую перспективу".
Путин добавил, что США искренне желают урегулирования, но это прежде всего дело России и Украины.
Путин заявил, что Украина не готова к обмену пленных
Путин заявил, что Украина не готова к обмену пленных, а Россия якобы сразу согласилась на предложение США о перемирии и обмене.
Он говорит, что Россия сама предлагала обмен, но Украина сначала затягивала с ответом, потом снизила масштаб обмена до 200 на 200, а потом вообще заявила, что не готова к обмену.
В Офисе Президента Украины отметили, что заявление Путина не соответствует действительности.