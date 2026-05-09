Об этом он заявил в речи 9 мая, передают российские СМИ.

Путин отметил, что США предлагали перемирие с 9 по 11 мая, а также обмен пленными. Он заявил, что Россия на это вроде бы "сразу согласилась".

Российский глава добавил, что Москва якобы еще 5 мая направляла соответствующее предложение в Киев вместе со списком из 500 военнопленных, которые сейчас находятся в России.

По версии Путина, Украина сначала затягивала с ответом, потом снизила масштаб обмена до 200 на 200, а потом вообще заявила, что не готова к обмену.