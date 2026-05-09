Главные заявления российского президента, озвученные в субботу, 9 мая, в частности относительно парада и обмена военнопленными, приводит 24 Канал.

Смотрите также Настоящий День победы: что и почему празднуют 8 мая, а что 9 мая

Что заявил Путин 9 мая?

21:00, 9 мая

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что накануне 9 мая Киев якобы дал понять, что не готов к обмену военнопленными.

Сейчас Москва рассчитывает на то, что украинская сторона пойдет на обмен в формате "1000 на 1000", но пока что предложений от Киева не поступало,
– заявил он.