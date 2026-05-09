Головні заяви російського президента, озвучені у суботу, 9 травня, зокрема стосовно параду та обміну військовополоненими, наводить 24 Канал.

Дивіться також Справжній День перемоги: що й чому святкують 8 травня, а що 9 травня

Що заявив Путін 9 травня?

21:00, 9 травня

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що напередодні 9 травня Київ нібито дав зрозуміти, що не готовий до обміну військовополоненими.

Зараз Москва розраховує на те, що українська сторона піде на обмін у форматі "1000 на 1000", але поки що пропозицій від Києва не надходило,
– заявив він.