В 2021 году мир отмечает 76-ю годовщину победы над нацизмом, однако часть людей делает это 8 мая, а часть – на следующий день, при этом – не очень вдаваясь в детали. Почему так произошло – объясняем в статье.

Как так получилось, что нацисты были одни, а дней победы над ними несколько? В такой дихотомии "виноваты" сразу несколько факторов. Первый – сложности перевода и разница во времени между Европой и СССР, второй – желание Сталина отделить "свою победу".

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Почему Германия капитулировала

Немецкие войска были разбиты союзниками по антигитлеровской коалиции весной 1945 года: 25 апреля американские и советские войска встретились на Эльбе, 27 апреля против нацистов восстала "колыбель НСДАП" – Бавария, 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством, 2 мая Красная Армия штурмом взяла столицу Третьего Рейха – Берлин.



Берлин в мае 1945-го / Фото Аркадия Шайхета, МАММ / МДФ

Централизованное сопротивление нацистов союзникам было сломано, хотя и оставались некоторые ячейки боевых действий, например, в Праге, Австрии, Северной Италии, Нидерландах и Дании. В таких условиях в ночь на 7 мая 1945 года генерал-полковник Альфред Йодль от имени Вермахта подписал Акт о капитуляции.

Первая капитуляция

Это произошло в 2:41 часа ночи по центральноевропейскому времени (разница с Москвой – 2 часа) во французском городе Реймс в ставке командующего армий союзников Дуайта Эйзенхауэра.

Согласно документу, разработанному штабом Эйзенхауэра, капитуляция немецких войск вступили в силу на следующий день – 8 мая в 23:01 (то есть – в 1:01 9 мая по Москве). Капитуляцию нацистов приняли генерал-лейтенант армии США Уолтер Смит и генерал-майор Красной Армии Иван Суслопаров.



Союзники после подписания Ремского акта / Фото Naval History and Heritage Command

Впоследствии Суслопаров получил от Сталина телеграмму о запрете подписывать капитуляцию. Но она опоздала – на документе уже стояла подпись представителя СССР.

Вторая капитуляция

Советский Союз считал, что подписание капитуляции на территории, которую контролирует не Красная Армия, а американцы, подрывает престиж Сталина и умаляет советский вклад в победу над нацистами. В угоду Сталину союзникам пришлось переиграть ситуацию и была "придумана" вторая капитуляция.

Так Реймский акт в советской, а впоследствии российской исторической науке стал "предыдущим протоколом капитуляции", хотя таковым никогда не был.

По настоянию СССР информация о капитуляции Третьего Рейха оставалась тайной – журналистам, которые присутствовали на церемонии в Реймсе, было запрещено сообщать о происшествии не ранее, чем за 36 часов, то есть в 15:00 8 мая 1945 года.

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Немецкая сторона после обеда 7 мая публично заявила о капитуляции в радиообращении к гражданам и только на следующий день западные СМИ сообщили о Победе.

Что произошло 8 мая

8 мая в 15:15 по центральноевропейскому времени премьер Великобритании сэр Уинстон Черчилль обратился к нации и официально объявил радостную новость. Также он анонсировал следующую процедуру ратификации Акта.

Специально для СССР в пригороде Берлина Карлхорсте была проведена вторая церемония капитуляции Германии.

Она состоялась вечером 8 мая 1945 года.

Новый документ был подписан 8 мая. От немецкой стороны Акт подписывали генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель (начальник штаба Верховного командования Вермахта), представитель Люфтваффе генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и представитель ВМС адмирал Ганс фон Фриденбург.

От имени СССР Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписал маршал Георгий Жуков. От имени союзников документ показали генерал Спаатс и генерал Жан де Лотр де Тассиньи.



Жуков и Кейтель на легендарных фото Евгения Халдея – 8 мая 1945 года / Фото МАММ / МДФ



Фото МАММ / МДФ

Поскольку в Реймсе был подписан только текст капитуляции на английском языке в Карлхосте возникли проблемы с его точным переводом на русский – поэтому было потеряно время и подписания документа затянулось.

Что состоялось 9 мая

Второй документ о капитуляции фактически повторял текст предыдущего и предусматривал прекращение боевых действий в 23:01 8 мая по центральноевропейскому времени. Из-за разницы во времени в СССР это уже было 9 мая.

Когда Акт наконец подписали все стороны, в Европе уже фактически началось перемирие и оно продолжалось более 40 минут.

9 мая в 2:10 по московскому времени легендарный советский диктор Юрий Левитан сообщил жителям СССР о капитуляции Германии.

Вечером 9 мая в эфир вышел лично Сталин и сообщил о победе. Через час после радиообращения Сталина состоялся салют победы.

Советский Союз оставался в состоянии войны с Германией еще 10 лет – только в январе 1955-го, когда Сталина уже не было на этом свете, СССР и Германия подписали мирный договор.

"День Победы"

В Европе и США День победы над нацизмом отмечают 8 мая во формате дня памяти.

В Москве решили праздновать отдельно от бывших союзников и начали отмечать не день подписания Акта о капитуляции Германии, а тогда, когда об этом сообщили советскому народу.

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В СССР "День Победы" отмечали как праздник с 1945 по 1947 годы. В следующем году праздник был фактически отменен и превратился в обычный рабочий день, ведь праздновать по сути было нечего – СССР потерял десятки миллионов людей, страна лежала в руинах, люди умирали от голода, а кремлевским старцам не удалось захватить всю Европу и сделать ее полигоном для социальных экспериментов. Западный мир не поддался на шантаж СССР и поэтому Кремлю пришлось строить "Железный занавес".

Лишь в 1965 году во времена Брежнева "9 мая" снова стало праздничным – тогда началось формирование "культа победы". Победа во Второй мировой войне стала центральным эпизодом исторической памяти СССР и идеологическим оружием в формате "мягкой силы".

Как "9 мая" стало идеологическим оружием:

В 2004 году ООН определила 8 и 9 мая как дни памяти и примирения.

В России во времена Путина "культ победы" был восстановлен и он приобрел макабрических масштабов, стал "скрепой" и превратился в фарс. При этом фокус с ветеранов Второй мировой и ужасных потерь был заменен на прославление мудрости вождей и величия государства, страшные жертвы ныне представляются не как трагедия и следствие преступных ошибок советской власти, а как необходимый атрибут "победобесия".

Путинский "День победы":

День победы над нацизмом в Украине

После окончания Второй Мировой войны украинские земли остались под властью тоталитарной Москвы, а потому все решения касательно праздников и того, как и когда их нужно праздновать, были унифицированы.

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Подобная ситуация долго оставалась и после получения Украиной независимости в 1991 году. Украинская власть двигалась в фарваторе России и не желала изменений. Россия этим активно пользовалась и пыталась всеми силами навязать собственные взгляды на историю и историческую память.

Символом идеологической агрессии россиян стала так называемая "георгиевская ленточка". Бывший символ времен Российской империи и нацистских коллаборационистов власовцев во времена Путина превратился в символ победы СССР в войне с нацизмом, хотя никогда таким не был. В самом СССР в противовес власовской георгиевской ленте была введена гвардейская лента – подобная ей, но с характерными отличиями. Но современные российские пропагандисты отказались от нее и сделали выбор в пользу союзников нацистов.

Два разных "9 мая":

Получилось символично. Именно георгиевская лента стала отличительной чертой российских оккупантов и их прокси при захвате Крыма, а также на Донбассе и других украинских местностях, охваченных инфекцией "русской весны" 2014 года. С тех пор символ "русского мира" получил новое и очень меткое название – "колорадская лента".

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Лишь после открытой военной агрессии России против Украины в нашем государстве поняли, что коварный враг кроме военной ведет и идеологическую агрессию, а потому захотели отмежеваться от российского "победобесия".

В 2015 году в Украине началась долгожданная декоммунизация – тогда же был установлен День памяти и примирения. Его отмечают 8 мая в европейском формате – то есть без помпезных и пафосных парадов и с пронзительным призывом – "Никогда снова".

Помним – побеждаем:

Также с 2015 года изменилось наполнение праздника 9 мая – вместо советского "Дня Победы" появился День победы над нацизмом во Второй мировой. "Победобесие" в Украине сейчас вне закона, зато государство призывает почтить ветеранов войны и по-человечески вспомнить всех погибших. Слоганом праздника стал лозунг "Помним – побеждаем". Оно напоминает о страшной войне, а также не дает забыть, что война в Украине пока продолжается – украинские земли захвачены врагом, но, как и в 1945 году, украинцы победят.