Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла пакет законов о декоммунизации. С тех пор борьба с советским прошлым стала частью официальной политики государства Украина. Что и как изменилось за 6 лет декоммунизации – читайте в материале 24 канала.

Почему декоммунизация необходима

Больше 70 лет Украина была под советским игом. За годы оккупации коммунистическим режимом с центром в Москве уничтожили миллионы украинцев. Тоталитарный режим использовал коммунистическую идеологию для своей сакрализации и контроля за покоренными народами. Идеология и пропаганда играли в СССР чрезвычайно важную роль, что позволяло зомбировать и держать в иге миллионы людей, а "железный занавес" создавал иллюзию единого верного пути и отсутствия других альтернатив.

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В таких условиях поколение за поколением в СССР создавали новый тип людей – советского человека или Homo Soveticus. В отличие от повести Булгакова, советские идеологи не применяли операции на гипофизе, они создали свою реальность, но распространили ее не на маленький городок, как в фильме Милоша Формана "Шоу Трумана", а на целую страну – самую большую в мире.

Инструментом этой новой реальности были многочисленные топонимы и памятники. За многие годы они стали частью жизни простых людей, а некоторые даже не догадывались, что то или иное название связано с именем преступника, виновного в смертях украинцев. Так, например, было с городом Днепропетровск. Его назвали в честь сталинского палача Григория Петровского, которого признали одним из организаторов Голодомора.

Другим важным аспектом является то, что советская идеология была и остается частью имперского российского нарратива. Благодаря этому большевики так долго держали Украину под контролем, то же пытаются делать их преемники – Путин и его прихвостни.

Именно поэтому для очищения исторической памяти, восстановления справедливости и освобождения Украины от российского идеологического ига необходима декоммунизация.

Таким образом, декоммунизация – это украинизация, деколонизация и дерусификация Украины.

Декоммунизация как официальная политика государства

В отличие от Польши и стран Балтии молодое украинское государство не решилась на полную декоммунизацию в 1991 году. В стране не провели люстрацию, и власть ограничилась полумерами – время упустили. Осторожные попытки восстановления исторической правды во времена президента Ющенко были нивелированы фактической реставрацией "Совка" во времена президента Януковича.

Исторический момент – 8 декабря 2013 года:

То, на что не решилась власть, сделали простые люди в дни Революции Достоинства. 8 декабря 2013 года в Киеве на бульваре Шевченко активисты повалили памятник основателю советского государства Владимиру Ленину и дали старт "ленинопаду" по всей Украине.

После победы Революции Достоинства встал вопрос о переходе от стихийной к организованной борьбе с тоталитарным прошлым.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла 4 закона из так называемого "декоммунизационного пакета". Через 20 дней свою подпись под ними поставил тогдашний спикер Владимир Гройсман, а 15 мая – президент Порошенко. 21 мая 2015 года законы о декоммунизации вступили в силу и официально стали частью государственной политики Украины. С опозданием минимум на 24 года.

Процесс декоммунизации

Согласно реформе децентрализации, вопрос переименования отдали местным общинам. Общий надзор за процессом декоммунизации и украинизации возложили на Институт национальной памяти во главе с Владимиром Вятровичем. Последний стал лицом всего процесса и получил одновременно и политические дивиденды, и огромную порцию критики.

Процесс действительно был масштабным. За первые полтора года декоммунизировали 51 493 объекта топонимики в городах, поселках и селах, в том числе 32 города, 955 поселков, 25 районов, 51 493 улицы, площади, скверы и тому подобное.

Также продолжился "ленинопад" – демонтировали 1 320 памятников Ленину и 1 069 памятников другим деятелям тоталитарной эпохи. За уничтожением некоторых, наиболее одиозных, памятников можно было следить в режиме онлайн, как, например, в Запорожье.

Декоммунизация в цифрах:

Сейчас коммунистические истуканы остались только в некоторых отдаленных селах и на временно оккупированной россиянами территории – в Крыму, на Донетчине и Луганщине. Поэтому есть надежда, что большинство украинцев больше не будут расти под влиянием тоталитарной идеологии.

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В процессе декоммунизации переименовали 2 областных центра – Днепропетровск стал Днепром, а Кировоград – Кропивницким. Этому процессу предшествовала большая полемика, которая сопровождалась противодействием как пятой колонны, так и местных элит. В частности, власть бывшего Днепропетровска фактически забанила варианты, которые бы связывали город со временами казачества (Сичеслав, Кодак и тому подобное) и до последнего настаивала на старом названии. В итоге пришли к компромиссу в виде убирания лишних букв – этакой топонимической кастрации.

В уже бывшем Кировограде договориться о новом названии на региональном уровне так и не удалось, поэтому его получили из Киева. При этом на карте Украины до сих пор остаются Кировоградская и Днепропетровская области, так как для того, чтобы их убрать, нужно менять Конституцию.

Показательным также стал пример того незаметного райцентра на Полтавщине, который из унифицированного Комсомольска превратился в эпические Горишние Плавни. Именно такой вариант предложил Институт национальной памяти. Дискуссия относительно Верхних Плавней приобрела признаки общеукраинской и вылилась в недовольство названием президента Порошенко и настоящую битву в соцсетях сторонников старого и нового имени.

Порошенко о Горишних Плавнях:

При этом у самих жителей бывшего Комсомольска эпопея с переименованием никакого интереса и энтузиазма не вызвала, потому что они были озабочены насущными проблемами выживания в условиях кризиса.

Саботаж декоммунизации

После успехов первых лет декоммунизации процесс ожидаемо замедлился. Во-первых, осталось мало неукраинизированных объектов, во-вторых, местные общины начали активно противодействовать переименованию. Им помогли в этом пророссийские силы из партии "ОПЗЖ" (депутаты Кива, Рабинович, Кузьмин и др.), а также представители медийной пятой колонны – телеканалы Медведчука, ресурсы пророссийских блогеров Шария и Портнова, сайты "Страна", "Вести" и другие.

В 2020 году Институт национальной памяти направил 650 рекомендаций относительно декоммунизации и получил всего 24 положительных ответа, то есть менее 5%.

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Наиболее громкими попытками саботажа декоммунизации являются процессы в Харькове и Одессе. В Харькове уже много лет продолжается борьба за проспект Петра Григоренко. Имя выдающегося борца за Украину не нравится местным властям, и они желают вернуть старое название проспекту – имени Жукова.

Персона сталинского маршала, на руках которого миллионы жертв, почему-то является сакральной среди местного эстеблишмента. На имени маршала Жукова, который в годы Второй мировой получил от солдат прозвище "Катафалк", активно пиарился мэр города Геннадий Кернес, сейчас дело продолжают его политические наследники. В феврале 2021 года суд отказал горсовету в переименовании, впрочем, там снова проголосовали за "Жукова".

Как пятая колонна пыталась отменить декоммунизацию:

Так же Жуков стал "маршалом раздора" в Одессе. Там вернуть его имя и переименовать проспект Небесной Сотни пытается мэр города Геннадий Труханов. Человек с криминальным прошлым и большими связями таким образом занимается откровенным популизмом и пытается заработать электоральные баллы среди местных пенсионеров, которые долгое время находились под влиянием советской идеологии и соответственно подверглись значительному зомбированию. Кроме Жукова несколько лет назад в Одессе пытались вернуть старые названия еще 55 улицам и проспектам. Пронесло – и улицы путинской соратницы Валентины Терешковой в городе пока нет.

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Продолжается эпопея с переименованиями и в Киеве. В столице к делу присоединился печально известный ОАСК скандального судьи Вовка. Решением этого суда в июне 2019 года было отменено решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры и проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. Украинский Институт Национальной Памяти тогда же подал апелляцию и выиграл дело, но в феврале 2021-го ОАСК снова отличился и "отменил" проспект Бандеры, а также улицы Януша Корчака, Генерала Алмазова, Михаила Омеляновича-Павленко и переулок Евгения Гуцало.

Сейчас столичная власть готовит новые апелляции, а у родственников судей ОАСК находят тайники с миллионами долларов и сотней шекелей.

Главный противник декоммунизации в Украине – депутат со справкой Илья Кива:

Эффект есть

Сейчас в Украине за коммунистическую символику можно получить штраф или даже тюремное заключение до 5 лет. Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов является уголовным правонарушением и карается в соответствии с законом.

Правда, полиция не очень торопится применять к нарушителям часть 1 статьи 436-1. Часто ей в этом вынуждены помогать неравнодушные граждане, но это хорошее начало. Оно дает надежду на то, что следующие поколения украинцев будут избавлены от влияния тоталитарной идеологии государства со столицей в Москве.