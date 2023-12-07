При жизни Кива чаще всех попадал в скандалы и, как следствие, перед началом полномасштабного вторжения бежал в Россию, где впоследствии просил политического убежища. 24 Канал вспоминает, как Илья Кива стал "маленьким винтиком", предателем и как следствие – "телом, найденным в парке под Москвой".

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Биография Ильи Кивы

Будущий коллаборант родился 2 октября 1977 года в Полтаве в обеспеченной семье. Дед Ильи – Филипп Денисович Кива – был местной знаменитостью. В годы Второй мировой Филипп Кива командовал батальоном – участвовал в боях с лета 1941 года и до Дня победы, за удачные операции против нацистов в Венгрии получил звание Героя СССР. После войны Филипп Кива делал карьеру по партийной линии.

Внук героя звезд с неба с начала не хватал, а потому пошел учиться в местный нефтегазовый техникум, впоследствии продолжил обучение в полтавском пединституте (всего у Кивы 3 высших образования). Но перед этим Илья Кива успел завести семью – уже в 16 лет стал отцом.



Илья Кива стал отцом в 16 лет / Фото из личного архива политика

После получения диплома педагога-психолога Илья Кива становится главным бухгалтером ООО "Укрсвязьмонтаж" (логику здесь, пожалуй, искать не стоит). За три года бизнесмен переходит на работу в "Донецкую железную дорогу" на должность инженера-технолога.

Впоследствии Киву делают руководителем промывочно-пропарочной станции "Новозолотаревка" под Лисичанском. Параллельно с работой в структурах "Укрзализныци" Кива учится на заочном отделении в Харьковской юракадемии и в 2009 году становится дипломированным правоведом.

В 2010 году Кива оставляет работу в "УЗ" и переходит на должность заместителя начальника отдела ремонта и строительства большой кольцевой дороги Службы автомобильных дорог в Киевской области Государственной службы автомобильных дорог Украины. Закрепиться в Киеве не удалось, поэтому в 2011 году Кива возвращается в родную Полтаву и становится заместителем начальника Управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области.

На этой сложной для произношения должности Илья Кива начинает новый путь к успеху, который за несколько месяцев остановит тогда еще не реформированная милиция.

Судебное дело и судимость

27 сентября 2011 года Илья Кива был задержан в центре Полтавы правоохранителями за получение взятки в размере 1 500 долларов США от местного бизнесмена – владельца ювелирного магазина Игоря Горбатенко.

Фабула дела описана в приговоре Октябрьского районного суда Полтавы от 24 декабря 2013 года, согласно которому Кива был осужден как коррупционер.

19 сентября 2011 года ведомство Кивы провело инспекцию в ювелирном магазине Горбатенко и выявило там нарушения – ненадлежащим образом были оформлены этикетки 6 драгоценностей. За это ФЛП был выписан штраф в размере 186 975 гривен (более 23 000 долларов). 23 сентября шокированный Горбатенко прибыл в офис Кивы, чтобы уладить дело – тот предложил решить вопрос и снизить размер штрафа до приличного за 1 500 долларов (в гривнах – 12 000).

Оплатить взятку надо было другому внуку Героя СССР – родному брату Ильи Кивы – Дмитрию. Оплата осуществлялась в два захода – сначала 5 000 гривен, затем – 7 000 гривен через несколько дней. Во время получения второго транша 27 сентября 2011 года Дмитрий Кива был задержан милицией (Горбатенко сообщил о вымогательстве взятки правоохранителям и стал частью спецоперации) – полученные купюры по 200 и 500 гривен были при нем. Впоследствии был задержан и сам Кива. Суд арестовал его на 2 месяца.

Илья Кива признал свою вину, но заявил, что требовал взятки не для себя, а по настоянию своего руководителя, который и был организатором преступления. Следователи эту версию отвергли, к словам Кивы не прислушались. Расследование и дальнейший судебный процесс длился 2 года.

Точку в нем было поставлено только в декабре 2013 года, когда Киву признали преступником, присудили возмещение расходов на процесс в размере 10 200 гривен, но решили не заключать в тюрьму, поскольку были обстоятельства, которые смягчают его вину – справка о второй группе инвалидности.

Сам Кива настаивал, что инвалидность получил из-за эпилепсии, однако журналист Bihus.info Даниил Мокрик нашел этот документ, но увидел там совсем другую причину. Оказалось, что Киве удалось избежать тюрьмы благодаря диагнозу "психопатизация личности", который возник из-за последствий черепно-мозговой травмы.

Диагноз – психопатизация

Медицинские справочники указывают, что психопатизация – это состояние личности, при котором проявляются дисгармоничные моменты в поведении и характере.

В моральной сфере психопатизация личности отмечается пренебрежением принципами долга, понятиями чести и порядочности. При этом диапазон моральных отклонений может быть очень широким – от безразличия к судьбе ближних до нескрываемого цинизма и афиширования собственной аморальности.

Психопатизация личности в сфере общения проявляется тем, что личность равнодушна к мнениям окружающих, лицемерна, подозрительна, мстительна и даже пакостна. Ей присущи такие черты как самоуверенность, демонстративность поведения, чрезмерное самолюбие, стремление выделяться среди партнеров.

В эмоциональной сфере признаками психопатизации личности являются вспыльчивость, несдержанность, агрессивность, озлобленность. При этом эмоции четко связаны с собственным Я и возникают при малейшей попытке ограничить или игнорировать интересы и потребности личности.

Кива журналистам в ответ сообщил, что является именно эпилептиком, а не психопатом, а что там написано в справке – не его ума дело. Также странно повели себя другие участники процесса – прокуроры столкнулись с непонятной амнезией, а владелец ювелирного магазина Горбатенко намекнул, что немало натерпелся за это дело, а потому не хочет о нем вспоминать.

Психдиагноз Кивы: отмазка за взятку или реальность:

В теплой ванне, которую Киве устроила под видом интервью скандальная журналистка Наташа Влащенко, он объяснил, что стал жертвой заговора, который организовал глава Полтавского УБОП Геннадий Бендрик. Он якобы требовал от подчиненного постоянных денежных выплат (10 000 долларов ежемесячно), а когда Кива вроде бы отказался, подставил.

2 месяца в СИЗО Кива на эфире у Влащенко обрисовал довольно красочно.

Меня посадили на "яму" – нора 1,5 на 2 метра, в которой по щиколотку дерьма. У меня были срывы, эпилептические приступы. Когда по 14 дней находишься в голодовке, по 5 суток в сухой голодовке... у меня в тюрьме началась эпилепсия. Этот момент судом был учтен, хотя суд "заряжали" на то, чтобы меня никогда не отпустить,

– Кива о пребывании в СИЗО.

Также Кива обвинил полицию и прокуроров в том, что его заставили признать собственную вину.

Все прекрасно понимали: вот дело, которое было состряпано. Им была нужна явка с повинной, иначе они не могли достичь своей цели. Когда заканчивались 2 месяца ареста, они сделали максимум из того, что могли – забрали тогда из роддома мою гражданскую жену, которая лежала на сохранении на раннем сроке беременности. И ее привезли в тюрьму. Приехал прокурор, приехал Бендрик. Меня подняли с "ямы" в административный корпус, положили мне ручку и лист бумаги и сказали: цена моей подписи – жизнь моего ребенка. На раннем сроке беременности была большая вероятность срыва. Те 72 часа, на которые ее могли задержать, они были бы фатальными для ребенка. Я подписал бумагу. Я понимал, что подписал себе приговор,

– так Кива объяснял, почему признал вину и стал официальным взяточником.

Позже, в августе 2014 года, когда дело Кивы было пересмотрено и осужденного коррупционера было амнистировано, Кива еще раз признал свою вину, но этот момент он уже не комментировал. А Влащенко о таком не спрашивала.

Майдан и переезд в Киев

Во время судебного процесса Кива переехал в Киев, хотя подписка о невыезде и домашний арест такого права не давали. В октябре 2013 года он выдвинул свою кандидатуру в нардепы в скандальных довыборах в 223 округе. Тогда Кива был одним из 70 кандидатов и сыграл свою роль в победе провластного кандидата Виктора Пилипишина и проигрыше свободовца Левченко. В анкете на сайте ЦИК тогда было указано, что кандидат Кива не имеет судимости. Правда, эта информация за несколько недель уже стала устаревшей.

После дебюта в политике на стороне "Партии регионов" Илья Кива "переобувается" и становится активистом Майдана. Там он довольно быстро освоился – стал участником модного тогда "Правого сектора" и нашел общий язык с его лидером Дмитрием Ярошем.



Активист Майдана Илья Кива / Фото из личного архива политика

Сам Кива объяснял это зовом сердца, но журналист-расследователь Владимир Бойко указывал более прозаичные причины. По его словам, Кива был завербован СБУ и стал агентом Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ), его куратором вроде был полковник Даниил Доценко. Благодаря работе в качестве сексота Киве вроде бы пообещали решение проблем с законом (что и было сделано).

Эта информация не была опровергнута, однако не была и официально подтверждена. А слов Кивы, учитывая его биографию, явно недостаточно.

На службе у Авакова

После победы Революции Достоинства Илья Кива как член "Правого сектора" становится доверенным лицом Яроша на президентских выборах. Далее происходит непонятное – Кива попадает в поле зрения Арсена Авакова. Министр внутренних дел незаконно присваивает осужденному коррупционеру со справкой о психопатии звание майора милиции и поручает формировать добробат в Полтавской области.



Тень Авакова / Фото из личного архива Кивы

Назначение человека, который ни дня не служил в армии во главе целого воинского подразделения, шокировало и возмутило полтавских активистов. Но тогдашний начальник милиции Полтавской области Иван Корсун в ответ просто развел руки и признал, что ему просто приказали так из Киева.

Да, не возражаю, были у бойцов вопросы насчет Кивы, ведь прошлое его не такое уж и светлое. А ведь вы знаете, были 1939-й, 1945 годы... Решение принято, человек поедет туда, реабилитируется,

– так Корсун комментировал назначение Кивы.

Перед тем, как стать майором милиции Киву частично амнистировали – суд отменил запрет занимать властные должности. Это открыло Киве путь к успеху.

Правда, в качестве комбата Илья Кива героем не стал – через несколько дней после прибытия под Мариуполь подчиненные восстали против жестких методов командира и подняли бунт (вроде бы из-за жестких наказаний за пьянку). Киву быстро сняли с должности после этого, впоследствии добробат от греха подальше расформировали, а сам Кива пошел на повышение. Перед этим прокуратура Полтавщины странным образом отказалась в апелляции по делу Кивы – 9 декабря 2014 дело было окончательно закрыто, а на следующий день Кива стал заместителем начальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Участию Ильи Кивы в украинско-российской войне посвящен материал УП под названием "Ху из мистер Кива" авторства Анастасии Рингис. В ней деятельность Кивы названа неоднозначной. Так люди из окружения Авакова считали его героем войны, сам Кива называл себя чуть ли не спасителем Дебальцево, который эвакуировал из российского окружения около 1 500 украинских воинов.

Обращаюсь к общественным организациям и активистам в Киеве, блокируйте передвижение автобусов фирмы "Шериф тур" Киев – Донецк, Донецк – Киев, которые способствуют распространению террористической чумы и грязи по территории Украины. Была бы моя воля, я расстреливал бы этих путешественников в "днр", любителей референдумов и парадов украинских военнопленных... Только жесткая позиция общества заставит Донбасс протрезветь. Только так мы победим эту чуму,

– написал Илья Кива 9 мая 2015 года в собственной публикации на фейсбуке, которую впоследствии удалил без объяснения.

Зато волонтеры указывают, что масштабы деятельности подполковника преувеличены. Он действительно участвовал в организации эвакуации, но не сыграл решающую роль. Также опрошенные журналисткой анонимные источники указывают на постоянное желание Кивы заработать на войне и "сесть на потоки". Эти упреки Кива, конечно, опровергал.



Большая дружба / Фото из личного архива Кивы

Также упорно защищал Киву советник Авакова Антон Геращенко. Он даже сообщил, что судебное дело против его собрата – ничто иное, как политическое преследование. Так Илья Кива стал "жертвой режима Януковича".

После непродолжительной работы в Донецкой области летом 2015 года Аваков переводит Киву на аналогичную должность в Херсонскую область. Там Кива должен был контролировать борьбу с наркотрафиком, а вместо этого больше запомнился борьбой с активистами, которые устроили энергоблокаду Крыма. За это тогдашней начальнице Кивы Хатии Деканоидзе даже пришлось извиняться.

Звезда соцсетей

После нескольких месяцев скандальной работы на Херсонщине Аваков в октябре 2015 переводит своего протеже в Киев и отдает тому в руки новую структуру – Департамент противодействия наркопреступности. "Наркоконтроль" должен был заменить бывший БНОН, вместо этого Кива превратил эту структуру в цирк. За несколько месяцев Кива стал звездой соцсетей и получил скандальную известность в пределах всего государства.

Грубые и неадекватные заявления, демонстративное бахвальство огнестрельным оружием, парадоксальные поступки и тяга к эпатажу – такой взрывной набор не мог не привлечь внимание. Кива совершал рейды по ночным клубам, провоцировал ребят на употребление наркотиков и задерживал их онлайн, его работа стала шоу, а сам Кива – частым гостем на телевидении, предпочтение он отдавал пророссийским каналам с орбиты Виктора Медведчука.

Кива – персонаж соцсетей / Фото из личного архива предателя

Также Кива стал орудием в борьбе Авакова со своей заместительницей – руководительницей Нацполиции Хатией Деканоидзе. Неадекватные заявления Кивы вывели ее из себя и спровоцировали конфликт – она даже угрожала отправить его на прохождение полиграфа. Это дало Киве повод говорить о предвзятости в отношении него в свете предстоящей переаттестации в рамках реформы МВД и превращения милиции в полицию. Кива со своим криминальным прошлым, инвалидностью и диагнозом никаких шансов пройти аттестацию не имел, поэтому пошел на обострение и в апреле 2016 года был уволен с позором.

Формальным поводом стало интервью Кивы, которое он дал скандальной журналистке Светлане Крюковой из пророссийского издания "Страна".

В интервью он хвастался своей роскошной жизнью, в частности признал, что был постоянным клиентом элитных проституток, но впоследствии из-за загруженности на работе не имел на них времени. Также Кива заявил, что волонтерство на фронте – сугубо женское дело, а мужчины должны с автоматами сидеть в кустах, а еще обвинил руководство добробата "Артемовск" в контрабанде наркотиков.

После увольнения Кива сначала перевелся в Нацгвардию, а затем стал одним из многочисленных советников министра Авакова, а еще лишился инвалидности – когда просто не пришел на очередное обследование. Работа заключалась в том, что Кива "светил лицом" на телевидении и иногда напоминал о себе скандалами.

Среди ярких моментов того периода жизни Кивы есть его рэп-дуэт с ведущим канала "Эспрессо" Богданом Буткевичем, окончательно закрепивший за ним звание "шута".

Кива-рэпер:

Также Кива запомнился постоянной демонстрацией преданности Арсену Авакову, неуклюжей попыткой стать нардепом на довыборах в Херсоне, провокационными фотографиями в соцсетях, которые позволили сделать вывод, что после смены работы он все же нашел время на женщин, а еще трогательной дружбой с известным политическим наемником и провокатором Дмитрием Корчинским. Вместе с последним Кива расширил горизонты и наконец получил возможность хорошенько попутешествовать по миру.

Илья Кива рассказал, с кем отдыхал на Бали:

Также Кива в 2017 году получил звание магистра права и диплом Киевской академии МВД, совершил рейдерский захват некогда популярной "Социалистической партии Украины" и устранил от руководства еще одного политика с репутацией "городского сумасшедшего" – Сергея Каплина. В качестве лидера социалистов Кива даже станет участником президентской кампании 2019 года как технический кандидат. В 2018 году Киву разоблачили как одного из "генералов" получастной армии Авакова – так называемых профессиональных активистов, которые занимались организацией и прикрытием рейдерских захватов. Аваков, Кива и частный отряд под крылом МВД – расследование "Схем":

Народный депутат из фракции Медведчука

В 2019 году жизнь Ильи Кивы кардинально изменилась. Он подружился с пророссийским политиком Вадимом Рабиновичем и попал в проходную часть списка ОПЗЖ под 34 номером. В ходе предвыборной кампании Киву активно пиарили каналы с орбиты Виктора Медведчука. Все выглядело настоящим театром абсурда.



Илья Кива и его новый друг Вадим Рабинович / Фото из личного архива политика

Кива стал резидентом проекта "Вести.UA", но даже его саркастические авторы далеко не всегда успевали следить за всеми выходками скандального политика. В качестве народного депутата Верховной Рады 9 созыва Илья Кива запомнился как первопроходец. Журналисты зафиксировали как нардеп мастурбирует в сессионном зале в ходе собеседования с проституткой.

Кроме того, у Кивы изменился объект поклонения – вместо Авакова им стал Виктор Медведчук. Кива стал просто его тенью в сессионном зале.

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Не обошлось без скандальных поступков – Кива поддерживал репрессии против белорусского народа со стороны режима Лукашенко, позировал в сессионном зале в силиконовой маске и выдавал себя за пранкера "Джокера", щеголял "ролексом" за несколько тысяч долларов, создал боевое крыло "ОПЗЖ" и набрал в него "титушек", спамил поправками и пытался заблокировать принятие закона о земли, был заподозрен в недостоверном декларировании и был среди числа тех нардепов, что своим представлением в Конституционный Суд спровоцировали конституционный кризис в Украине.



В перерывах между мастурбацией и заказом проституток в Раде Кива любит пообщаться с Медведчуком / Фото Яна Доброносова

В 2020 году журналисты Bihus.Info узнали, откуда у Кивы деньги на красивую жизнь. Оказалось, что у него есть жомовая яма на Полтавщине, которая принесла ему 1,2 миллиона гривен в 2019 году. Почему поросший бурьяном заброшенный участок приносит такие большие прибыли, Кива отвечать не стал. Также Кива избежал ответа о незадекларированной квартире в центре столицы.

Жомовая яма Кивы – расследование Даниила Мокрика для Bihus.Info:

В конце 2020 и в начале 2021 года Кива вновь напомнил о себе – когда во Львове задержали киевлянина, который демонстративно нарушал закон о декоммунизации и отказался снимать коммунистические символы, нардеп от "ОПЗЖ" устроил флешмоб в его защиту.

Кива в шапке:

Кива записал несколько роликов для соцсетей и выложил фото, на котором позирует в шапке-ушанке с символикой СССР. Эффект был такой же, на который он собственно и ожидал, – возмущение.

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Кроме того, Кива утверждал, что элита Украины тайно прошла вакцинацию, осуждал локдаун, напомнил, что имеет 5 единиц огнестрельного оружия (в свое время ее, в том числе – автоматический пистолет Стечкина – Киве презентовал Арсен Аваков), а также попытался возглавить "тарифный майдан" в Лубнах (правда, неудачно).

Таким образом Илья Кива заставил уйти в тень всех коллег с "ОПЗЖ" и других пророссийских групп и стать новым символом предателей.

Человек Путина

В начале 2022 года Илья Кива покинул пределы Украины под предлогом зимних каникул. Впрочем, быстро стало понятно, что депутата предупредили накануне вторжения россиян и приказали переждать.

Тот сначала оказался в Испании, а затем "выплыл" в России. Там он готовился к "триумфальному возвращению" на Родину. Однако, все пошло не по его плану и планам его хозяев. А то, что Кива работал непосредственно на российские спецслужбы и именно по их заданию выполнял обязанности "народного депутата" (15 марта 2022 года этого статуса он был лишен), "телезвезды" и "блогера", сомнений уже не было.

После провала российского блицкрига в Украине Кива начал работать в новом-старом статусе – телезвезды и лидера общественного мнения, но теперь на российском телевидении и на персональном канале в телеграмме.

Кива распространял самые нелепые фейки и всеми силами пытался очернить Украину и Силы обороны. Получалось у него это откровенно плохо, поэтому Киве приходилось придумывать все новый и новый бред – о наркоманах во власти, об убийстве Залужного, о биолабораториях и генетических опытах. Весь этот бред Кива генерировал в больших объемах и традиционно не боялся выглядеть клоуном.

Тем временем до предателя наконец дошли руки у правоохранительных органов. Специалисты Офиса Генпрокурора собрали и проанализировали всю деятельность Кивы и увидели в ней признаки целого букета уголовных преступлений.

В итоге 13 ноября 2023 года Кива получил 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе и уже легендарной "жомовой ямы".

Со времени приговора прошло меньше месяца, а Илья Кива уже успел его избежать – 6 декабря 2023 года тело предателя нашли в Подмосковье, в луже крови на парковке отеля с пафосным, но нелепым названием "Величъ Country Club".

По информации источников 24 Канала, ликвидация коллаборанта – это спецоперация СБУ. Злоумышленника ликвидировали из стрелкового оружия. Предателя якобы застрелили из охотничьего ружья. Похоже, что это была удачная охота украинских спецслужб, а также сигнал всем предателям и команда – "ждать".