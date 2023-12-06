Источники 24 Канала подтвердили, что это была операция СБУ. Илью Киву ликвидировали из стрелкового оружия.

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Где нашли тело Кивы

Илью Киву часто видели в парке "Величъ". 6 декабря около 15:00 там обнаружили его окровавленное тело. Труп находился на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club" в селе Супонево. Рядом с мертвым Кивой также была большая лужа крови.

Тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Соцсетями уже распространяется видео с места событий.

Так сейчас выглядит место ликвидации Кивы: смотрите видео

Что сказали в России

СМИ страны-агрессора сначала пытались намекать, что Киву якобы зарезали. Они писали, что на правом виске у него обнаружили резаную рану, а на левой части лица якобы обнаружили гематому.

Однако позже пропагандистские медиа России признали, что в бывшего украинского депутата стреляли. По предварительным данным, российские медики пытались реанимировать одиозного политика, однако им не удалось спасти ему жизнь.

Следственный комитет государства-террориста открыл уголовное производство по факту убийства Ильи Кивы. По предварительным данным российского следствия, на территории парка одного из коттеджных поселков в селе Супонево Одинцовского городского округа неизвестный вечером произвел из неустановленного оружия выстрелы в потерпевшего. Тот погиб на месте от огнестрельных ранений.

Следком также сообщил о привлечении к расследованию "самых опытных следователей и криминалистов". Их группа осматривает место происшествия, устанавливает все обстоятельства и причастных, а также отрабатывает разные версии.

После новостей о ликвидации Кивы в столице страны-агрессора началась паника. Как пишут российские медийные ресурсы, вечером 6 декабря в аэропортах и железнодорожных вокзалах Москвы ввели усиленные меры по проверке пассажиров.

Также правоохранители сейчас не пускают посторонних на территорию гостиницы "Величъ Country Club". Местная полиция изучает списки всех постояльцев и уделяет особое внимание иностранцам. Также сотрудников интересуют возможные гости отеля с пропиской в южных регионах России. Помимо этого они изучают камеры видеонаблюдения. Еще стало известно, что правоохранители начали отслеживать автомобили по системе "Поток".

Что говорит украинская разведка

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире 24 Канала подтвердил ликвидацию Ильи Кивы на территории России. В то же время он подчеркнул, что наша разведка не будет раскрывать детали.

Юсов заявил, что Киву охраняли, ведь он был весомой фигурой для кремлевской пропаганды. Однако это ему не помогло. Представитель ГУР также отметил, что страна-агрессор имеет мощные спецслужбы и вкладывает в них немало ресурсов, однако 6 декабря российская контрразведка "пропустила гол".

Украинский разведчик также выступил в эфире телемарафона, где снова подтвердил смерть Кивы и подчеркнул, что такая участь постигает всех предателей и прихвостней режима Владимира Путина. Комментируя ликвидацию политика-коллаборанта, он отметил, что справедливость имеет разные формы. Кроме этого представитель ГУР назвал одиозного Киву одним из самых больших подонков, предателей и коллаборантов.

Как отреагировали в Украине

Активист и блоггер Сергей Стерненко в своих соцсетях подтвердил смерть Ильи Кивы.

Служба безопасности Украины предупреждает – быть предателем Украины смертельно опасно. Пристрелили па**уду (подлого человека – 24 Канал), и так должно быть с каждым, кто работает на врага,

– написал волонтер.

Украинские интернет-пользователи припомнили курьезные случаи с Кивой и отреагировали на это событие с юмором. Соцсети заполонили десятки картинок с бывшим пророссийским депутатом. Авторы мэмов высмеяли знаменитую фразу Кивы "маленький винтик" и его членство в запрещенной ОПЗЖ, а также сравнили экс-нардепа с фруктом киви.

Что говорят эксперты

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом прокомментировал ликвидацию Ильи Кивы в Московской области. Он назвал это событие одним из эпизодов повседневной работы украинских спецслужб.

Что касается сложности операции, то все зависит от техники выполнения задачи.

Либо это украинская агентура, ранее внедренная, либо привлеченные сейчас для выполнения боевого задания действующие лица, либо заброшенная агентура, выполняющая задание,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, один из трех механизмов активируется, после чего выполняется поставленная задача.

Что сказал Кива перед смертью

Бывший народный депутат Верховной Рады перед полномасштабным вторжением России скрылся на ее территории, где продолжил распространять нарративы Кремля. Занимался он этим и в день собственной смерти.

Утром 6 декабря Кива в своих соцсетях выложил пост с очередными выпадами в сторону Владимира Зеленского. Скандальный политик утверждал, что у действующего президента Украины якобы уже разработан "план побега".

Ранее в одном из своих прошлых постов Кива предполагал, что его могут убить. Он призывал не верить в версию с самоубийством, если его найдут мертвым.