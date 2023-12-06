Джерела 24 Каналу підтвердили, що це була операція СБУ. Іллю Киву ліквідували зі стрілецької зброї.

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Де знайшли тіло Киви

Іллю Киву часто бачили у парку "Величъ". 6 грудня близько 15:00 там знайшли його скривавлене тіло. Труп перебував на території паркової зони готелю "Величъ Country Club" у селі Супонєво. Поряд із мертвим Кивою також була велика калюжа крові.

Тіло виявила одна зі співробітниць готелю. Соцмережами вже шириться відео з місця подій.

Такий вигляд зараз має місце ліквідації Киви: дивіться відео



Що сказали у Росії

ЗМІ країни-агресорки спочатку намагалися натякати, що Киву нібито зарізали. Вони писали, що на правій скроні в нього виявили різану рану, а на лівій частині обличчя нібито знайшли гематому.

Однак пізніше пропагандистські медіа Росії визнали, що у колишнього українського депутата стріляли. За попередніми даними, російські медики намагалися реанімувати одіозного політика, однак їм не вдалося врятували йому життя.

Слідчий комітет держави-терориста відкрив кримінальне провадження за фактом вбивства Іллі Киви. За попередніми даними російського слідства, на території парку одного з котеджних селищ у селі Супонєво Одинцовського міського округу невідомий ввечері зробив з невстановленої зброї постріли у потерпілого. Той помер на місці від вогнепальних поранень.

Слідком також повідомив про залучення до розслідування "найдосвідченіших слідчих і криміналістів". Їхня група оглядає місце події, встановлює всі обставини та причетних, а також відпрацьовує різні версії.

Після новин про ліквідацію Киви у столиці країни-агресорки почалася паніка. Як пишуть російські медійні ресурси, ввечері 6 грудня в аеропортах та залізничних вокзалах Москви запровадили посилені заходи перевірки пасажирів.

Також правоохоронці нині не пускають сторонніх на територію готелю "Величъ Country Club". Місцева поліція вивчає списки всіх постояльців та приділяє особливу увагу іноземцям. Також співробітників цікавлять можливі гості готелю з пропискою у південних регіонах Росії. Крім цього вони вивчають камери відеоспостереження. Ще стало відомо, що правоохоронці почали відстежувати автівки за системою "Потік".

Що каже українська розвідка

Представник ГУР МО Андрій Юсов в етері 24 Каналу підтвердив ліквідацію Іллі Киви на території Росії. Водночас він наголосив, що наша розвідка не розкриватиме деталей.

Юсов заявив, що Киву охороняли, адже він був вагомою фігурою для кремлівської пропаганди. Однак це йому не допомогло. Представник ГУР також зауважив, що країна-агресорка має потужні спецслужби та вкладає у них чимало ресурсів, однак 6 грудня російська контррозвідка "пропустила гол".

Український розвідник також виступив в етері телемарафону, де знову підтвердив смерть Киви та наголосив, що така доля спіткає всіх зрадників та посіпак режиму Владіміра Путіна. Коментуючи ліквідацію політика-колаборанта, він зауважив, що справедливість має різні форми. Крім цього представник ГУР назвав одіозного Киву одним з найбільших покидьків, зрадників та колаборантів.

Як відреагували в Україні

Активіст та блогер Сергій Стерненко у своїх соцмережах підтвердив смерть Іллі Киви.

Служба безпеки України попереджає – бути зрадником України смертельно небезпечно. Пристрелили па***уду (підлу людину – 24 Канал), і так має бути з кожним, хто працює на ворога,

– написав волонтер.

Українські інтернет-користувачі пригадали курйозні випадки з Кивою та відреагували на цю подію з гумором. Соцмережі заполонили десятки картинок з колишнім проросійським депутатом. Автори мемів висміяли знамениту фразу Киви "маленький гвинтик" та його членство в забороненій ОПЗЖ, а також порівняли екснардепа з фруктом ківі.

Що кажуть експерти

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан у розмові з 24 Каналом прокоментував ліквідацію Іллі Киви у Московській області. Він назвав цю подію одним з епізодів щоденної роботи українських спецслужб.

Щодо складності операції, то все залежить від техніки виконання завдання.

Або це українська агентура, яка була раніше впроваджена, або залучені зараз для виконання бойового завдання діючі особи, або закинута агентура, яка виконує завдання,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, один з трьох механізмів активується, після чого виконується поставлене завдання.

Що сказав Кива перед смертю

Колишній народний депутат Верховної Ради перед повномасштабним вторгненням Росії втік на її територію, де продовжив поширювати наративи Кремля. Займався він цим і в день своєї смерті.

Вранці 6 грудня Кива у своїх соцмережах виклав допис з черговими випадами у бік Володимира Зеленського. Скандальний політик стверджував, що чинний президент України нібито вже має розроблений "план втечі".

Раніше в одному зі своїх минулих дописів Кива припускав, що його можуть вбити. Він закликав не вірити у версію з самогубством у випадку, якщо його знайдуть мертвим.