Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив смерть Іллі Ківи під Москвою. Про це він сказав в етері 24 Каналу.
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Що розповіли у ГУР
Представник ГУР МО також підтвердив ліквідацію Киви. Він назвав цього одіозного політика неприємним суб'єктом, який виправдовував геноцид українців. Юсов іронічно зауважив, що 6 грудня Кива припинив це робити. Він додав, що розвідка не розголошуватиме деталей.
Справедливість наздоганяє всіх зрадників України і воєнних злочинців,
– сказав Юсов.
Юсов також зазначив, що Росія має надзвичайно потужні спецслужби, які залишаються одними з найсильніших у світі. Втім, цієї середи російська контррозвідка "пропустила гол". Український розвідник додав, що Кива був активною та важливою фігурою пропаганди Кремля, його охороняли. Але це все йому не допомогло.
В етері телемарафону Юсов теж підтвердив, що був ліквідований колишній депутат Верховної Ради, який перейшов на бік ворога.
Так, ми можемо підтвердити, що Кива – всьо. І така доля спіткає інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму,
– наголосив він.
Юсов назвав Киву одним з найбільших покидьків, зрадників та колаборантів. Український розвідник додав, що справедливість має різні форми.
Що цьому передувало
- Як нещодавно стало відомо, у середу, 6 грудня, близько 15:00 у Московській області знайшли тіло Іллі Киви та велику калюжу крові. Його труп обличчям до снігу лежав на території паркової зони готелю "Величъ Country Club", який розташований у селі Супонєво.
- ЗМІ Росії повідомляли, що на лівій частині обличчя депутата-зрадника виявили гематому, а на правій скроні – різану рану. Відомо, що Киву ліквідували за допомогою стрілецької зброї. Це була операція СБУ.