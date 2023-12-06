Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив смерть Іллі Ківи під Москвою. Про це він сказав в етері 24 Каналу.

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Що розповіли у ГУР

Представник ГУР МО також підтвердив ліквідацію Киви. Він назвав цього одіозного політика неприємним суб'єктом, який виправдовував геноцид українців. Юсов іронічно зауважив, що 6 грудня Кива припинив це робити. Він додав, що розвідка не розголошуватиме деталей.

Справедливість наздоганяє всіх зрадників України і воєнних злочинців,

– сказав Юсов.

Юсов також зазначив, що Росія має надзвичайно потужні спецслужби, які залишаються одними з найсильніших у світі. Втім, цієї середи російська контррозвідка "пропустила гол". Український розвідник додав, що Кива був активною та важливою фігурою пропаганди Кремля, його охороняли. Але це все йому не допомогло.

В етері телемарафону Юсов теж підтвердив, що був ліквідований колишній депутат Верховної Ради, який перейшов на бік ворога.

Так, ми можемо підтвердити, що Кива – всьо. І така доля спіткає інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму,

– наголосив він.

Юсов назвав Киву одним з найбільших покидьків, зрадників та колаборантів. Український розвідник додав, що справедливість має різні форми.

Що цьому передувало