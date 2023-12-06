Спочатку пропагандистські ЗМІ Росії повідомили, що Іллю Киву знайшли мертвим у підмосковному котеджному селищі в Одинцово. Пізніше російські медіа уточнили, що тіло депутата-зрадника виявили на території паркової зони готелю "Величъ Country Club" у селі Супонєво, передає 24 Канал.
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Що відомо про ліквідацію зрадника
Скривавлене тіло колаборанта знайшла співробітниця готелю. Він лежав на животі, обличчям у снігу. Навколо трупа також було чимало крові.
За даними ЗМІ країни-агресорки, на лівій частині обличчя Киви виявили гематому. А на правій скроні у нього знайшли різану рану.
В медійному просторі держави-терориста з'явилися повідомлення про те, що Киву часто бачили у парку "Величъ". Тіло Іллі Киви було виявлено у середу близько 15 години.
ЗМІ Росії натякають, що одіозного політика могли зарізати. Однак за інформацію джерел 24 Каналу, Киву ліквідували в рамках спецоперації СБУ зі стрілецької зброї. Наразі на місці подій працюють російські правоохоронці та співробітники спецслужб.
Киву засудили за держзраду
- Нагадаємо, що в Україні Іллю Киву заочно засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його звинуватили у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність нашої держави.
- Це рішення ухвалив Личаківський райсуд Львова. Сам Кива переховувався від правосуддя на території Росії.
- Кива втік з України в Росію за місяць до повномасштабного вторгнення. Там він продовжив з'являтися ефірах ворожих пропагандистів та поширювати кремлівські наративи в соцмережах.