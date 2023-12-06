За інформацією джерел 24 Каналу, ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви – це спецоперація СБУ. Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї.
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Спершу про те, що закривавлене тіло Киви знайшли у Підмосков'ї, повідомили російські ЗМІ.
Знайдено мертвим відомого українського політика Іллю Киву. Тіло колишнього депутата Верховної Ради виявили у котеджному селищі... На місці вже працюють поліцейські,
– ішлось у повідомленнях ворожих ЗМІ.
Згодом уточнили, що зрадника виявили мертвим просто на снігу на території паркової зони готелю "Велич Country Club" у селі Супонєве.
"На правій скроні була різана рана, на лівій частині обличчя – гематома", – уточнюють росЗМІ.
Реанімувати його медикам не вдалося.
СБУ ліквідувала Киву
Згодом наші джерела підтвердили, що зрадника застрелили зі стрілецької зброї. Смерть Киви – результат роботи СБУ.
Український активіст Сергій Стерненко теж повідомив, що його джерела підтвердили успішну спецоперацію СБУ. Мовляв, українські силовики попередили, що "бути зрадником України дуже небезпечно".
Служба безпеки України попереджає — бути зрадником України смертельно небезпечно. Пристрелили паскуду, і так має бути з кожним, хто працює на ворога,
– зазначив Стерненко.
У ГУР підтвердили загибель Киви. Зокрема, про це заявив речник розвідки Андрій Юсов, пише Суспільне.
Що відомо про Киву
- Ілля Кива – депутат IX скликання від уже забороненої ОПЗЖ (2019 – 2022). Колишній член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності та ексрадник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
- Нещодавно український суд засудив Киву до 14 років ув'язнення за державну зраду і публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу.
- Після початку великомасштабної війни Кива втік до Росії, а звідти поширював антиукраїнські наративи про те, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".
- Верховна Рада позбавила Киву мандату народного депутата у березні 2022 року.
- У квітні 2023 року Кива попросив у російського диктатора Путіна політичного притулку.