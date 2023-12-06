За інформацією джерел 24 Каналу, ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви – це спецоперація СБУ. Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї.

Дивіться також Екснардепа Іллю Киву заочно засудили до 14 років за держзраду

Спершу про те, що закривавлене тіло Киви знайшли у Підмосков'ї, повідомили російські ЗМІ.

Знайдено мертвим відомого українського політика Іллю Киву. Тіло колишнього депутата Верховної Ради виявили у котеджному селищі... На місці вже працюють поліцейські,

– ішлось у повідомленнях ворожих ЗМІ.

Згодом уточнили, що зрадника виявили мертвим просто на снігу на території паркової зони готелю "Велич Country Club" у селі Супонєве.

"На правій скроні була різана рана, на лівій частині обличчя – гематома", – уточнюють росЗМІ.

Реанімувати його медикам не вдалося.

СБУ ліквідувала Киву

Згодом наші джерела підтвердили, що зрадника застрелили зі стрілецької зброї. Смерть Киви – результат роботи СБУ.

Український активіст Сергій Стерненко теж повідомив, що його джерела підтвердили успішну спецоперацію СБУ. Мовляв, українські силовики попередили, що "бути зрадником України дуже небезпечно".

Служба безпеки України попереджає — бути зрадником України смертельно небезпечно. Пристрелили паскуду, і так має бути з кожним, хто працює на ворога,

– зазначив Стерненко.

У ГУР підтвердили загибель Киви. Зокрема, про це заявив речник розвідки Андрій Юсов, пише Суспільне.

Що відомо про Киву