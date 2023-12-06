Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он объяснил, настолько сложные операции с ликвидации врагов Украины.

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"Все зависит от техники выполнения задачи. Либо это украинская агентура, которая была ранее внедрена, либо привлеченные сейчас для выполнения боевого задания действующие лица, либо заброшенная агентура, выполняющая задачи. Один из трех механизмов активируется и выполняется поставленная задача", – отметил Свитан.

Почему важно было ликвидировать Илью Киву: смотрите видео

Террористы, убивающие украинцев

Одно дело уничтожение предателей, а другое – террористов, ликвидированных 6 декабря. Речь идет об экс-нардепе Киве и депутате-коллаборанте Олеге Попове из Луганска. Это террористы, которые выполняли общую террористическую задачу вместе с российскими "военнослужащими", убившими не одну сотню мирных украинцев.

Важно! Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в Украине подтверждено более 10 000 убитых мирных жителей после вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года.

Российские террористы, в конце концов, должны быть уничтожены для обеспечения безопасности Украины. Около полумиллиона россиян с оружием в руках выполняют задачи на украинской территории – геноцид украинцев. Оккупанты поставили себе задачу уничтожить украинское государство и народ.

Для того чтобы защититься, таких террористов нужно минусовать. Ликвидация Кивы – это работа украинских спецслужб. От советника бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова до российского преступника,

– сказал Свитан.

Что известно о смерти Кивы

В Подмосковье нашли окровавленное тело бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, который после полномасштабного вторжения сбежал в Россию. Находясь на территории страны-агрессора, предатель распространял антиукраинские нарративы о том, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ".

По данным российских СМИ, на правом виске у Кивы была резаная рана, на левой части лица – гематома. Впоследствии в СБУ сообщили, что смерть Кивы – результат работы спецслужбы. Предателя застрелили из стрелкового оружия.

Спикер ГУР МО Андрей Юсов также подтвердил гибель экс-нардепа-беглеца.