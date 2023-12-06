Дополнительную информацию о подрыве авто коллаборанта сообщили источники 24 канала. Стоит отметить, что Попов был абсолютно законной целью, ведь активно участвовал в войне против Украины.

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Ликвидация коллаборанта

В Луганске 6 декабря внезапно взорвался автомобиль с военным преступником Олегом Поповым. Сначала сообщалось, что он получил тяжелые ранения, но впоследствии оккупанты признали, что он погиб. Стало известно, что за операцией стоит СБУ.

Следует отметить, что депутат "народного совета" был военным преступником. До своей "карьеры в политике" Попов руководил многими российскими добробатами, возглавлял незаконные вооруженные формирования и убивал украинцев.

Также важно, что коллаборант был председателем комитета по государственной безопасности и обороне так называемой "лнр". Однако работа в этом комитете никак не помогла Попову, что является его лучшей рекламой.

Продуктивный день для СБУ

Днем 6 декабря появилась информация, что во временно оккупированном Луганске загорелся автомобиль. Там, по данным медиа, находился "депутат" "народного совета лнр" Олег Попов. После взрыва, во всем городе исчезла связь.

Также в День Святого Николая в Подмосковье нашли мертвым предателя Илью Киву. Сообщается, что за операцией также стоит Служба безопасности Украины, что также подтвердили в спецслужбах. Источники 24 Канала сообщают, что его ликвидировали из стрелкового оружия.