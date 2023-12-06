Відповідну інформацію повідомили джерела 24 Каналу. Варто зазначити, що Попов був абсолютно законною ціллю, адже брав активну участь у війні проти України.

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Ліквідація колаборанта

У Луганську 6 грудня раптово вибухнув автомобіль з воєнним злочинцем Олегом Поповим. Спочатку повідомлялося, нібито він отримав вадкі поранення, але згодом окупанти визнали, що він помер. Стало відомо, що за операцію стоїть СБУ.

Варто зазначити, що депутат "народної ради" був воєнним злочинцем. До своїй "кар'єри у політиці" Попов керував багатьма російськими добробатами, очолював незаконні збройні формування та вбивав українців.