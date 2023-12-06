6 грудня приблизно о 15:12 у Луганську місцеві жителі почули вибухи. За словами очевидців, то загорівся автомобіль біля стадіону "Авангард".

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Високопоставленого окупанта "здійняли" у повітря

Як зазначають російські джерела, унаслідок вибуху автівки постраждала одна людина. Це депутат так званої "народної ради лнр" Олег Попов. На місці вже працюють рятувальники.

За даними пропагандистських ЗМІ, Попов уже відправився дивитися концерт Кобзона. Інші медіа зазначають, що той поки лише поранений.