6 декабря около 15:12 в Луганске местные жители услышали взрывы. По словам очевидцев, загорелся автомобиль возле стадиона "Авангард".
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Высокопоставленного оккупанта "подняли" в воздух
Как отмечают российские источники, в результате взрыва автомобиля пострадал один человек. Это "депутат" так называемого "народного совета лнр" Олег Попов. На месте уже работают спасатели.
Сначала пропагандистские СМИ писали, что Попов только ранен, а затем подтвердили. что тот уже отправился смотреть концерт Кобзона.
Что происходит на месте "взрывного инцидента": видео соцсети
Известно, что после взрыва во всем городе исчезла связь.
ВСУ попали в "нефтяное сердце" Луганска
В СтратКоме Вооруженных Сил Украины подтвердили, что яркий и мощный "хлопок" в оккупированном Луганске в ночь на 4 декабря – это их работа.
Тогда местные жители сообщали, что город, вероятно, атаковали беспилотники. Сами оккупанты в это время хвастались "успешной" работой "ПВО". Однако реальность оказалась совсем иной.
В ту ночь, по словам главы Луганской ОВА Артема Лысогора, под ударом оказалось "нефтяное сердце" россиян во временно оккупированном Луганске. Теперь у врага больше нет нефтебазы в городе. Кроме того, Лысогор уточнил, что украинскому дрону удалось преодолеть все возможные средства радиоэлектронной борьбы и нанести удар.