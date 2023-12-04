Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Очевидцы также отметили, что нефтебазу якобы атаковали беспилотники, передает 24 Канал.

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В Луганске горела нефтебаза

Жители Луганска рассказали, что сначала в городе раздался мощный взрыв, после чего в небо поднялся густой столб черного дыма. В конце концов, стало известно, что вспыхнул один из резервуаров местной нефтебазы.

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Российские пропагандисты утверждали, что их печально известная противовоздушная оборона якобы сбила беспилотники. В то же время этот факт не исключает пожара на нефтебазе.

В Луганске горела нефтебаза / Фото из местных телеграм-каналов

Россияне в своем пропагандистском духе традиционно обвинили в "причастности к атаке Вооруженные Силы Украины". В то же время стало известно, что в результате пожара на нефтебазе якобы 6 человек получили ранения.

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Украинский журналист Денис Казанский отметил, что взрывы во Временно оккупированном Луганске прогремели в момент, когда россияне наносили удары по Украине беспилотниками типа "Шахед". Казанский предположил, что пожар мог вспыхнуть, потому что "какой-то "Шахед" явно сбился с курса".

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