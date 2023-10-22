17 октября ВСУ заявили об ударах по аэродромам в Луганске и Бердянске. OSINT-аналитики из проекта Oryx проанализировали потери врага в ходе этих атак.

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Защитники уничтожили 9 вражеских вертолетов

Согласно информации аналитиков, в результате ударов было уничтожено 7 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и два вертолета Ми-8. Кроме этого, получили повреждения еще 15 вражеских вертолетов – 8 единиц Ка-52 и еще 7 Ми-8.

Следует отметить, что Бердянск использовался как основная передовая оперативная база на южной оси, которая обеспечивала как материально-техническое обеспечение, так и наступательную способность. Однако теперь этот город уже не так безопасен для оккупантов, каким было раньше.

Что известно об ударах по Бердянску и Луганску