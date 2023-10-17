Об этом Президент Украины заявил в традиционном вечернем обращении. Под ударом оказались аэродромы во временно оккупированном Бердянске и Луганске, где в ночь на 17 октября прогремели мощные взрывы.

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И сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно – "атакамсы" себя показали,

– заявил президент.

В ССО 17 октября сообщили, что провели успешную спецоперацию во временно оккупированном Бердянске и Луганске. Мощные взрывы прогремели на аэродромах. По предварительной информации, было уничтожено:

девять вертолетов различных модификаций,

специальную технику, которая находилась на аэродромах,

пусковую установку ПВО,

склад боеприпасов,

повреждены взлетные полосы аэродромов.

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Михаил Подоляк прокомментировал заявление Владимира Зеленского и подчеркнул, что новый раздел этой войны "(не)официально начат".

"Сколько не записывай в "Конституцию России" оккупированные территории, чтобы "сохранить наследство" под риском дворцовых переворотов, в конце концов Москве придется признать сложившиеся условия на земле. Для российских войск больше нет безопасных мест в пределах… международно признанных границ Украины. А значит: никакой возможности среднесрочно сохранить за собой Юг, Крым и Черноморский флот. Часы уже пошли в обратном направлении. Нефтегазовая игла еще оттягивает конец. Но они уже давно стали неизбежными", – прокомментировал Подоляк первое применение ATACMS.

В сети опубликовали фото обломков ракеты, которой атаковали Бердянск

Так называемые российские "военкоры" публикуют в сети фото обломков ракеты, которой атаковали временно оккупированный Бердянск. Маркировка на нем указывает, что такой тип ракет может иметь радиус действия до 160 километров.

Об этом также заявила медиаплатформа Noelreports, отметившая, что маркировка "MGM-140A ATACMS Block I, M39(A1?)" указывает именно на такой радиус действия.