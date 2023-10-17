Про це Президент України заявив у традиційному вечірньому зверненні. Під ударом опинилися аеродроми у тимчасово окупованому Бердянську й Луганську, де у ніч на 17 жовтня пролунали потужні вибухи.
Дивіться також Боєкомплект детонував майже 2 години: деталі про масштаби "бавовни" на аеродромі Бердянська
Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали,
– заявив президент.
У ССО 17 жовтня повідомили, що провели успішну спецоперацію у тимчасово окупованому Бердянську й Луганську. Потужні вибухи пролунали на аеродромах. За попередньою інформацією, було знищено:
- дев'ять гелікоптерів різних модифікацій,
- спеціальну техніку, яка знаходилася на аеродромах,
- пускову установку ППО,
- склад боєприпасів,
- пошкоджено злітні смуги аеродромів.