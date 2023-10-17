Про це Президент України заявив у традиційному вечірньому зверненні. Під ударом опинилися аеродроми у тимчасово окупованому Бердянську й Луганську, де у ніч на 17 жовтня пролунали потужні вибухи.

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Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали,

– заявив президент.

У ССО 17 жовтня повідомили, що провели успішну спецоперацію у тимчасово окупованому Бердянську й Луганську. Потужні вибухи пролунали на аеродромах. За попередньою інформацією, було знищено: