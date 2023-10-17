Глава держави подякував воїнам за влучні удари по загарбниках. Зокрема, далекобійними ракетами ATACMS, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна вперше використала ракети ATACMS по окупантах у Луганську і Бердянську, – WSJ

Президент розповів про засідання Ставки

Зеленський розповів, що на Ставці розглянули ключові воєнні та зовнішньополітичні питання.

Нарада з керівником ГУР. Тривала. Щодо ключових ризиків. Відповідаємо на кожен ризик, на кожну загрозу. Потужно відповідаємо. Міністр фінансів Марченко поінформував про зустрічі та перемовини з керівниками міжнародних фінансових інституцій,

– зауважив президент.

Він додав, що нещодавно відбулися щорічні збори МВФ та Світового банку. Важливу увагу приділили Україні.

"І важливий висновок, який є в багатьох партнерів, у різних лідерів та інституцій: глобальна стабільність, глобальна безпека, розвиток світової економіки прямо повʼязані з тим, що російська агресія проти України повинна завершитися, завершитися справедливо – відновленням міжнародного порядку, повною силою міжнародного права", – зазначив український лідер.