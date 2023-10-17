Глава государства поблагодарил воинов за меткие удары по захватчикам. В частности, дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает 24 Канал.

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Президент рассказал о заседании Ставки

Зеленский рассказал, что на Ставке были рассмотрены ключевые военные и внешнеполитические вопросы.

Совещание с руководителем ГУР. Длительная. Относительно ключевых рисков. Отвечаем на каждый риск, на любую угрозу. Мощно отвечаем. Министр финансов Марченко проинформировал о встречах и переговорах с руководителями международных финансовых институтов,

– заметил президент.

Он добавил, что недавно состоялось ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка. Важное внимание было уделено Украине.

"И важный вывод, который есть у многих партнеров, у разных лидеров и институций: глобальная стабильность, глобальная безопасность, развитие мировой экономики напрямую связано с тем, что российская агрессия против Украины должна завершиться, завершиться справедливо – восстановлением международного порядка, полной силой международного права", – отметил украинский лидер.