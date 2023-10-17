Об этом говорится в новом отчете, представленном правительством Украины и Организацией Объединенных Наций. Начальная оценка общих потребностей в восстановлении составляет 5,04 млрд долларов.

Ожидается, что эта цифра будет расти по мере более детальных оценок. В краткосрочной перспективе на мероприятия по восстановлению в 2023-2024 годах необходимо 1,82 миллиарда долларов.

Заметьте Настоящий экоцид: появились новые кадры Каховского водохранилища

Россияне вызвали экоцид

Новая оценка потребностей после катастрофы, подготовленная ООН, раскрывает масштабы трагедии, вызванной россиянами 6 июня 2023 года. Подрыв Каховской ГЭС вызвал экономический и экологичный хаос в районах:

расположенных ниже по течению Днепра от Каховской дамбы и гидроэлектростанции,

расположенных выше по течению, потерявших доступ к водоснабжению.

Прорыв плотины Каховской ГЭС нанес огромный ущерб, затопив 620 квадратных километров территории в четырех областях – Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской. Это оказало непосредственное влияние на 100 тысяч жителей.

Нанесен значительный ущерб жилью, инфраструктуре, окружающей среде и культурным объектам, таким как исторические здания, музеи и культовые сооружения. Кроме того, были нарушены энергоснабжение, поставка питьевой воды, орошение сельскохозяйственных угодий и работа речного транспорта на юге Украины,

– отметили в ООН.

Согласно комплексному отчету Организации, прямой ущерб, причиненный инфраструктуре и активам, составил 2,79 миллиарда долларов, а размер убытков превышает 11 миллиардов долларов, причем длительное влияние на окружающую среду является самой большой проблемой. Прямые повреждения инфраструктуры и активов были самыми большими в энергетическом и жилом секторах.

По оценкам отчета, общие потребности в восстановлении составляют 5,04 миллиарда долларов, из которых 1,82 миллиарда долларов нужны в ближайшей или краткосрочной перспективе.

Обратите внимание! Оценку потребностей после катастрофы уточнят в рамках следующего раунда Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA), проводимого правительством Украины, Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком и Европейским Союзом.