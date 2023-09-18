Оккупанты в июне подорвали Каховскую дамбу. Прошло несколько месяцев, и теперь на месте водохранилища пустыня.

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Новые кадры экоцида

Руководитель Офиса Президента поделился свежим фото Каховского водохранилища. На месте, где когда-то были кубометры воды, теперь растут сорняки и лежат большие камни. Трудно даже представить, какой вред оккупанты нанесли флоре и фауне Украины своим терактом на Каховской ГЭС.

Новые кадры Каховского водохранилища: смотрите видео

Россияне всеми возможными способами пытаются уничтожать Украину. Что касается Каховского водохранилища, то это настоящий экоцид. Ущерб, причиненный Украине, просто колоссальный.

В частности, Одесский зоопарк приютил почти 300 животных, которых прибило к берегу. Сейчас всех животных отпустили на свободу.

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости