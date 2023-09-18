О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю, 10 сентября – 17 сентября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Россияне пытаются удержать Вербовое

После увольнения Роботиного Силы обороны Украины в течение нескольких недель пытаются разрешить плацдарм своего наступления на Мелитопольском направлении. Для этого пришлось идти не только в сторону Токмака, но и двигаться по флангам.

Поэтому бои продолжаются на подступах к Новопрокоповке и Вербовому. Украинские военные имеют регулярные частичные успехи, но россияне постоянно взимают резервы, чтобы сдерживать наше наступление.

Как рассказали в 46-й отдельной аэромобильной бригаде, сейчас бои продолжаются практически на окраинах Новопрокопки. Там украинские военные заняли один из важных опорных пунктов врага, но россияне до сих пор контролируют высоты на северо-востоке и востоке от села.

Зато в случае с Вербовым – здесь бои продолжаются уже на подступах к селу. Наши военные уже заходили за первую линию обороны россиян, но не смогли там закрепиться.

Россияне пытаются удержать Вербовое и Новопрокоповку: смотрите карту

Силы обороны освободили Андреевку

После тяжелых боев на южных окраинах Бахмута украинские военные смогли освободить Андреевку. Это удалось сделать силами 3 отдельной штурмовой бригады и прикомандированных к ней подразделений.

Во время освобождения села украинские военные смогли также разгромить 72 мотопехотную бригаду России. Силы обороны ликвидировали начальника разведки бригады, командиров трех батальонов и почти всю пехоту российской бригады вместе с офицерами и численной техникой.

Кроме того, бойцам 3 штурмовой бригады удалось пополнить "обменный фонд" в результате пленения российских военных. Когда село уже было под контролем украинских войск, а россияне сдавались в плен, их "собратья" массированно обстреливали своих же.

Освобождение Андреевки имеет важное тактическое значение. Хотя оно и совсем небольшое, через село проходит линия железной дороги, которая является опорной линией для дальнейшего наступления на Бахмут. Кроме того, теперь украинские войска контролируют высоты к югу от города, что позволяет более эффективно применять дальнобойные средства.

ВСУ освободили Андреевку: смотрите карту

Линия фронта у Сватового стабилизировалась

В последние месяцы россияне пробовали наступать возле Сватового в направлении Новоегоровки. Линия фронта возле деревни регулярно менялась, а отдельные участки регулярно переходили из рук в руки.

На прошлой неделе, по данным DeepState, линию фронта здесь удалось стабилизировать. Россияне при попытках наступать понесли здесь многочисленные потери и снизили темпы.

В настоящее время такая ситуация отражает общую картину по всей линии разграничения. За исключением разве что южного фланга Бахмута и окрестностей Роботиного, на большинстве участков фронт стабилизировался.

Стабилизация фронта возле Новоегоровки: смотрите карту

Обратите внимание! Относительная стабилизация линии фронта никоим образом не означает, что жестокие бои там остановились. Когда нет постоянных штурмов, непрерывно работают артиллерия, авиация и другие средства.



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