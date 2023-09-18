Про те, як змінилася ситуація на фронті протягом останнього тижня, 10 вересня – 17 вересня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Росіяни намагаються втримати Вербове

Піля звільнення Роботиного Сили оборони України протягом декількох тижнів намагаються розришити плацдарм свого наступу на Мелітопольському напрямку. Для цього довелося йти не лише в бік Токмака, а й рухатися по флангах.

Тож нині бої тривають на підступах до Новопрокопівки та Вербового. Українські військові мають регулярні часткові успіхи, але росіяни постійно стягують резерви, щоб стримувати наш наступ.

Як розповіли в 46 окремій аеромобільній бригаді, нині бої тривають практично на околицях Новопрокопівки. Там українські військові зайняли один з важливих опорних пунктів ворога, але росіяни досі контролюють висоти на північному сході та сході від села.

Натомість у випадку з Вербовим – тут бої тривають вже на підступах до села. Наші військові вже заходили за першу лінію оборони росіян, але не змогли там закріпитися.

Росіяни намагаються втримати Вербове та Новопрокопівку: дивіться карту

Сили оборони звільнили Андріївку

Після важких боїв на південних околицях Бахмута українські військові змогли звільнити Андріївку. Це вдалося зробити силами 3 окремої штурмової бригади та прикомандированих до неї підрозділів.

Під час звільнення села українські військові змогли також розгромити 72 мотопіхотну бригаду Росії. Сили оборони ліквідували начальника розвідки бригади, командирів трьох батальйонів і майже всю піхоту російської бригади разом з офіцерами та чисельною технікою.

Крім того, бійцям 3 штурмової бригади вдалося поповнити "обмінний фонд" внаслідок взяття в полон російських військових. Коли село вже було під контролем українських військ, а росіяни здавалися в полон, їхні "побратими" масовано обстрілювали своїх же.

Звільнення Андріївки має важливе тактичне значення. Хоча воно й зовсім невелике, через село проходить лінія залізниці, яка є опорною лінією для подальшого наступу на Бахмут. Крім того, тепер українські війська контролюють висоти на південь від міста, що дозволяє ефективніше застосовувати далекобійні засоби.

ЗСУ звільнили Андріївку: дивіться карту

Лінія фронту біля Сватового стабілізувалася

Протягом останніх місяців росіяни пробували наступати біля Сватового в напрямку Новоєгорівки. Лінія фронту біля села регулярно змінювалася, а окремі ділянки регулярно переходили з рук у руки.

Протягом минулого тижня, за даними DeepState, лінію фронту тут вдалося стабілізувати. Росіяни під час спроб наступати зазнали тут чисельних втрат і знизили темпи.

Нині така ситуація відображає загальну картину по майже всій лінії розмежування. За винятком хіба що південного флангу Бахмута й околиць Роботиного, на більшості ділянок фронт стабілізувався.

Стабілізація фронту біля Новоєгорівки: дивіться карту

Зверніть увагу! Відносна стабілізація лінії фронту жодним чином не означає, що запеклі бої там зупинилися. Коли немає постійних штурмів, безперервно працює артилерія, авіація та інші засоби.



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