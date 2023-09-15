Майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, як вдалося повернути цей важливий населений пункт. За його словами, попереду ще багато роботи.

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"Ворог уже готовий відходити з цих напрямків. Ми його тиснемо, але не потрібно забувати, якою ціною це дається ЗСУ. На жаль, є втрати", – зазначив Кудряшов.

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Під час блискавичної операції українські бійці оточили, відрізали від основних сил і знищили російський гарнізон Андріївки. Натепер тривають заходи із закріплення на цьому напрямку.

Які втрати ворога

Під час штурму Андріївки ЗСУ знищили, зокрема:

начальника бригадної розвідки ворога;

трьох комбатів;

майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.

Крім того, захисники поповнили обмінний фонд на окупантів з офіцерськими званнями.

Оскільки бої ще тривають, остаточне число втрат росіян повідомлять пізніше.

Що далі

"Ще багато роботи щодо звільнення населених пунктів Кліщіївка та Курдюмівка. Також ще багато роботи з розмінування, побудови нових логістичних шляхів", – додав Кудряшов.

Тепер ЗСУ продовжать тиск у напрямку залізниці, щоб не тільки звільнити населені пункти, а й поліпшити своє положення на околицях Бахмута.

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