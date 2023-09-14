Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що активізація ворога на Сході передусім пов'язана із ситуацією в Бахмуті.

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"Діють логічно: створюють зручний для них напрямок – Куп'янсько-Лиманську дугу, щоб ми знімали свої сили та засоби з Бахмута", – пояснив Черник.

Як пов'язані Куп'янсько-Лиманський і Бахмутський напрямки: дивіться відео 24 Каналу

Як відомо, Бахмут набув важливого політичного значення для росіян. Саме тому втрата міста-фортеці стане для них колосальною катастрофою. Ворог робить усе можливе, щоб цьому запобігти.

Можливі сценарії на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Важливо пам'ятати, що противник може мати тактичний успіх – катастрофи не буде. Нам важливо виграти війну, дарма що якісь битви можуть бути програні.

"Сто тисяч люду ми скасувати не можемо – це неймовірно великий ресурс. Але ми впоралися з м'ясними хвилями в Бахмуті – впораємось і тут", – підсумував Черник.

Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі.

Ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку