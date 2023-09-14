Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що активізація ворога на Сході передусім пов'язана із ситуацією в Бахмуті.
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"Діють логічно: створюють зручний для них напрямок – Куп'янсько-Лиманську дугу, щоб ми знімали свої сили та засоби з Бахмута", – пояснив Черник.
Як пов'язані Куп'янсько-Лиманський і Бахмутський напрямки: дивіться відео 24 Каналу
Як відомо, Бахмут набув важливого політичного значення для росіян. Саме тому втрата міста-фортеці стане для них колосальною катастрофою. Ворог робить усе можливе, щоб цьому запобігти.
Можливі сценарії на Куп'янсько-Лиманському напрямку
Важливо пам'ятати, що противник може мати тактичний успіх – катастрофи не буде. Нам важливо виграти війну, дарма що якісь битви можуть бути програні.
"Сто тисяч люду ми скасувати не можемо – це неймовірно великий ресурс. Але ми впоралися з м'ясними хвилями в Бахмуті – впораємось і тут", – підсумував Черник.
Ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку
- Росія зосередила на цій ділянці фронту 100 тисяч особового складу. Однак, за словами очільника української розвідки Кирила Буданова, днями ворог провів ротацію і замінив 41 загальновійськову армію на 25 – недоукомплектовану та геть не навчену.
- Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти готують другу хвилю наступу на Куп'янщині. Зокрема, вони підтягнули артилерію та посилили обстріли.
- Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що останнім часом кількість боїв на Куп'янсько-Лиманському напрямку значно зменшилась. За її словами, це свідчить про те, що ворог оговтується і збирає сили для нових атак.