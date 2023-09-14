Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Росія завдала 2 ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснила 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та цивільних об’єктах України.

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Де точаться найважчі бої

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Бахмутському напрямках Росія не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Ситуація навколо Бахмута: дивіться на карті

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” Збройні Сили стійко тримають оборону Мар’їнки. Протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Де точаться бої за Мар'їнку: дивіться на карті На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю. Усі атаки ворога в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Стан фронту на Півдні: дивіться на карті Контрбатарейна боротьба триває На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади та наносити успішне ураження по тилах противника. На Півночі відносно стабільно

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.