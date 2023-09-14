Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Росія завдала 2 ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснила 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та цивільних об’єктах України.

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Контрбатарейна боротьба триває