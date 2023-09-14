Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Росія завдала 2 ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснила 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та цивільних об’єктах України.
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ЗСУ просуваються в бік Донецького аеропорту: як за тиждень змінилася лінія фронту Де точаться найважчі бої В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Бахмутському напрямках Росія не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.
Ситуація навколо Бахмута: дивіться на карті
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” Збройні Сили стійко тримають оборону
Мар’їнки. Протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.
Де точаться бої за Мар'їнку: дивіться на карті
На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю. Усі атаки ворога в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.
Стан фронту на Півдні: дивіться на карті
Контрбатарейна боротьба триває На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.