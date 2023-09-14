За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Россия нанесла 2 ракетных и 92 авиационных удара, совершила 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам Украины.

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Контрбатарейная борьба продолжается