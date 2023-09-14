За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Россия нанесла 2 ракетных и 92 авиационных удара, совершила 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам Украины.

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Где ведутся самые тяжелые бои

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Бахмутском направлениях Россия не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районах Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Ситуация вокруг Бахмута: смотрите на карте

В зоне ответственности ВСУВ "Таврия" Вооруженные Силы стойко держат оборону Марьинки. За прошедшие сутки противник предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Где ведутся бои за Марьинку: смотрите на карте На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, оказывать давление на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю. Все атаки врага в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожская область обернулась для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. Состояние фронта на Юге: смотрите на карте Контрбатарейная борьба продолжается На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы и наносить успешное поражение по тылам противника. На Севере относительно стабильно

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений.