За сутки 14 сентября произошло 25 боевых столкновений. Противник совершил 2 ракетных, 59 авиационных, 56 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и гражданским объектам в разных населенных пунктах. Также в течение суток 14 сентября оккупанты атаковали Украину 22 беспилотниками-камикадзе Shahed-136/131, 17 из которых перехватила украинская противовоздушная оборона. К сожалению, в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые мирные жители.

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Ситуация на Востоке Украины

Освобожденная Андреевка: смотрите на карте

Авдеевское направление: показываем на карте

Боевые действия на Востоке Украины: смотрите на карте

Ситуация на Юге Украины

Линия фронта на Юге по состоянию на утро 15 сентября

Ситуация на Севере Украины

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В течение суток 14 сентября Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины 10 раз нанесли авиационные удары по скоплениям войск, вооружения и военной техники противника.

Украинские ракетные, артиллерийские и беспилотные летательные аппараты поразили 1 командный пункт, 3 зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийских систем и 1 склад боеприпасов.