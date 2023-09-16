За прошедшие сутки на фронте произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов с РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

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Россияне хотят прорвать оборону ВСУ, но украинские бойцы преуспевают

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны по результатам ведения наступательных (штурмовых) действий имели успех в районе Клещеевки Донецкой области.

ВСУ имели успех в районе Клещеевки: карта боев

В зоне ответственности ОСУО "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Урожайного Донецкой области обернулись для окупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

Карта боев в районе Марьинки

В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

ВСУ имели успех на Мелитопольском направлении

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокопья Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки: карта

В зоне ответственности ОСУО "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.