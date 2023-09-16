За прошедшие сутки на фронте произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов с РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

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