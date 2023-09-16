Протягом минулої доби на фронті відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів з РСЗВ як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави.

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