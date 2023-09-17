Крім того, Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Так, протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Сили оборони відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області. За результатами ведення наступальних (штурмових) дій Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут минулої доби ворог здійснив 11 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Сєверного, Рівнополя Донецької області та Новодарівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Окупанти наступають у районі Мар'їнки: карта боїв

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Карта бойових дій на Мелітопольському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.