Крім того, Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Так, протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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