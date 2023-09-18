Загарбники продовжують порушувати Міжнародне гуманітарне право, цілять та обстрілюють позиції українських військ та цивільну інфраструктуру, тероризуючи мирне населення. Протягом доби 17 вересня на фронті було понад 35 бойових залучень.

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