Загарбники продовжують порушувати Міжнародне гуманітарне право, цілять та обстрілюють позиції українських військ та цивільну інфраструктуру, тероризуючи мирне населення. Протягом доби 17 вересня на фронті було понад 35 бойових залучень.

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Наступальна операція продовжується

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожі атаки на околицях Білої Гори (Донецька область). Ворог безуспішно намагався прорвати оборону на околицях Андріївки. Сили оборони продовжують штурмові роботи в околицях Кліщіївки, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці та закріпили нові позиції.

На Бахмутському напрямку ЗСУ закріплюють нові позиції: дивіться карту

На Мар'їнському напрямку ворог намагався вести наступ, але успіху не мав.

Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках українська армія проводить штурмові операції та відвойовує українську землю.

Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться карту

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдаючи окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушуючи ворога відступити з позицій.

Росіяни відступають зі своїх позицій: дивіться карту

На Херсонському напрямку українські бійці ведуть контрбатарейний вогонь, знищують склади постачання та успішно завдають удар по тилу.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує підтримувати групу військ, що охороняє державний кордон. Війська противника проводять активні підривні заходи у прикордонних районах з метою запобігання перекидання українських військ на інші напрямки. Крім цього, росіяни збільшують щільність мінних полів вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби 17 вересня Повітряні сили України завдали 9 авіаударів по зосередженнях військ, озброєння та військовій техніці окупантів. Українські ракетні війська уразили 2 зосередження військ противника, озброєння та військової техніки, 2 зенітних ракетних систем, 11 артилерійських систем, 3 склади боєприпасів.