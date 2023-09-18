Захватчики продолжают нарушать Международное гуманитарное право, целят и обстреливают позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру, терроризируя мирное население. В течение суток 17 сентября на фронте находились более 35 боевых привлечений.

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Наступательная операция продолжается

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