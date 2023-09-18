Захватчики продолжают нарушать Международное гуманитарное право, целят и обстреливают позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру, терроризируя мирное население. В течение суток 17 сентября на фронте находились более 35 боевых привлечений.

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Наступательная операция продолжается

на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили вражеские атаки на окраинах Белой Горы (Донецкая область). Враг безуспешно пытался прорвать оборону в окрестностях Андреевки. Силы обороны продолжают штурмовые работы в окрестностях Клещиевки, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике и закрепили новые позиции.

На Бахмутском направлении ВСУ закрепляют новые позиции: смотрите карту

на Марьинском направлении враг пытался вести наступление, но успеха не имел.

В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях украинская армия проводит штурмовые операции и отвоевывает землю.

Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите карту

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, нанося оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляя врага отступить с позиций.

Россияне отступают со своих позиций: смотрите карту

На Херсонском направлении украинские бойцы ведут контрбатарейный огонь, уничтожают склады поставок и успешно наносят удар по тылу.

на Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает поддерживать группу войск, охраняющую государственную границу. Войска противника проводят активные взрывные мероприятия в приграничных районах с целью предотвращения опрокидывания украинских войск на другие направления. Кроме того, россияне увеличивают плотность минных полей вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток 17 сентября Воздушные силы Украины нанесли 9 авиаударов по сосредоточению войск, вооружению и военной технике оккупантов. Украинские ракетные войска поразили 2 сосредоточения войск противника, вооружения и военной техники, 2 зенитных ракетных систем, 11 артиллерийских систем, 3 склада боеприпасов.