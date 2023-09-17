Кроме того, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины. Так, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Силы обороны отразили 13 атак противника в районе Клещеевки

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили 13 атак противника в районе Клещеевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области. По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий Силы обороны преуспевают в районе Клещеевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций.

Карта боев на Бахмутском направлении

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 11 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Северного, Ровнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

Оккупанты наступают в районе Марьинки: карта боев

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, оказывают давление на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении наши воины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

Карта боевых действий на Мелитопольском направлении

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.