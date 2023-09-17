Кроме того, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины. Так, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

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