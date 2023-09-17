Враги вели тщетные наступательные действия в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Марьинском направлении. В частности, в районе Марьинки Донецкой области. Кроме того, ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

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ВСУ активно действуют на фронте

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах,

– рассказали военные.

В Генштабе ВСУ объяснили, какая ситуация по разным направлениям. В частности:

на Северском и Слобожанском – Россия продолжает держать группировку войск прикрытие государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области;

– Россия продолжает держать группировку войск прикрытие государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области; на Бахмутском направлении , в зоне ответственности ОСГВ "Хортица", – ВСУ успешно отразили 13 атак противника в районе Клещеевки Донецкой области. Противник тщетно пытался прорвать оборону ВСУ в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области. По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны преуспевают в районе Клещеевки. Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций;

, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица", – ВСУ успешно отразили 13 атак противника в районе Клещеевки Донецкой области. Противник тщетно пытался прорвать оборону ВСУ в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области. По результатам ведения штурмовых действий Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций; на Марьинском направлении , в зоне ответственности ОСГВ "Таврия", – Россия вела напрасные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Там прошедшие сутки враг 11 раз тщетно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Северного, Ровнополья Донецкой области и Новодаровки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике;

, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия", – Россия вела напрасные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Там прошедшие сутки враг 11 раз тщетно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Северного, Ровнополья Донецкой области и Новодаровки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике; на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях – ВСУ удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю;

– ВСУ удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю; на Мелитопольском направлении – ВСУ продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций;

направлении – ВСУ продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций; на Херсонском направлении, в зоне ответственности ОСГВ "Одесса", наши бойцы продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

Украинские бойцы уничтожили три вражеских "Бука"

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в течение суток наша авиация нанесла:

2 удара – по пунктам управления;

12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники;

5 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, наши бойцы поразили 3 зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1" и 5 артиллерийских средств противника.

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины уточнили, что наши военные ориентировочно в 12:30 16 сентября во временно оккупированном Светлодарске успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3".

Оба ЗРК пытались защитить расположенные неподалеку части штаба бригады и дивизии воздушно-десантных оккупационных российских войск,

– рассказали военные.

Также они показали видео уничтожение двух вражеских установок "Бук-М1". Где именно наши бойцы уничтожили третий зенитно-ракетный комплекс врага, они не сообщили.

Как ВСУ уничтожили два вражеских "Бук-М1": смотрите видео