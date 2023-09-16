Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что враг будет пытаться восстановить контратаки, но, вероятнее всего, будет вынужден отойти к трассе 0513.
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Так, теперь Силы обороны Украины смогут:
- контролировать северное направление – к Клещеевке;
- давить на юг – в районе Курдюмовки;
- двигаться к востоку – к железной дороге и трассе 0513, где лежит село Отрадовка.
Чем важна трасса 0513
Это логистическая артерия, объединяющая Бахмут и Горловку. Перерезав этот путь, защитники смогут продвигаться к Зайцево.
Для россиян это большая угроза, поэтому они будут пытаться очень быстро восстанавливать обескровленные подразделения и контратаковать,
– отметил Коваленко.
Однако вряд ли врагу удастся помешать продвижению ВСУ. Скорее всего, он продолжит отходить и нести потери.
Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости
- Утром 15 сентября стало известно об окончательном освобождении Андреевки к югу от города-крепости. Этому предшествовала молниеносная операция 3 отдельной штурмовой бригады.
- Украинские военные развивают успех возле Бахмута. По данным Генштаба ВСУ, наши бойцы продвигаются в районе Клещеевки Донецкой области.
- В то же время, тактическое положение российских оккупантов на Бахмутском направлении значительно ухудшилось. В частности, враг потерял 72 отдельную мотострелковую бригаду.