Там Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. Кроме этого, наши защитники также отразили атаки врага по всем направлениям фронта.

Смотрите также В 47 бригаде "Магура" сменили командование: СМИ назвали имя нового командира

Что известно об успехах ВСУ на фронте на Востоке

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что самые активные боевые действия сейчас происходят на Бахмутском направлении. В частности, там продолжаются наступательные действия к югу от Бахмута.

Горячо сейчас в Клещеевке и Курдюмовке. В районе Клещеевки в результате ведения штурмовых действий наши Силы обороны имели успех,

– заявила она.

В то же время, противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области.

Маляр также отметила, что на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Так, враг стремится вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но ему это не удается.

Она отметила, что как на Авдеевском, так и на Марьинском направлениях наши воины, несмотря на наступательные действия врага, удерживают позиции и проводят штурмовые действия.

Обратите внимание! Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Какая ситуация на Юге нашего государства

Маляр также рассказала, что на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию и наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. Кроме того, наши защитники заставляют врага уходить с занимаемых позиций.

"Имеем частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области. Вытесняем противника с занимаемых позиций и закрепляемся на достигнутых рубежах", – подчеркнула замминистра обороны.

Она добавила, что на Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения врага и наносят поражения по тылам противника.

Напоследок Маляр рассказала о ситуации на Севере нашего государства. По ее словам, в приграничных с Россией районах противник продолжает удерживать группировку войск для прикрытия государственной границы. К тому же враг осуществляет активную диверсионную работу с целью недопущения перебрасывания наших войск на горячие направления.

Недавно ВСУ освободили Андреевку в Донецкой области