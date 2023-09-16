Как стало известно 16 сентября, подполковник Александр Сак был снят с командования 47 ОМБр "Магура". Об этом заявили "Суспильне" и hromadske с ссылкой на анонимные источники в бригаде.
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Кто станет новым командиром
По данным СМИ, Александр Павлий будет возглавлять ОМБр "Магура" вместо Александра Сака. Он имеет звание полковника.
С 2022 года Павлий командовал 112-й отдельной бригадой терробороны Киева. Она находится в составе Регионального управления "Север" Сил ТрО.
Валерий Маркус и Иван Шаламага считаются основателями 47 ОМБр "Магура". После ее создания в 2022 году командиром этого военного формирования стал Сак. Ранее он участвовал в АТО/ООС и служил 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".
Алексей Сак в 2015 году был командиром роты, а в 2019 году его назначили командовать 3-м батальоном. В войне против российских захватчиков он был трижды ранен.
В 47 бригаде "Магура" уже были изменения
- Напомним, Валерий Маркус решил уйти с должности главного сержанта и подал рапорт. Он захотел получить более низкий пост командира механизированного отделения.
- Маркус объяснил это категорическим несогласием с решениями по использованию и развитию 47 бригады и желанием быть поближе к своим людям на поле боя. Он подчеркнул, что принимал решение самостоятельно и без давления.
- Впоследствии главным сержантом в 47 ОМБр "Магура" стал Виталий Аверин. В 2014 году он стал добровольцем и воевал в составе батальона "Донбасс".
- Он участвовал в боях за Широкино, Попасную, Иловайск. Аверин награжден орденом "За мужество" III степени.