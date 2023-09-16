Как стало известно 16 сентября, подполковник Александр Сак был снят с командования 47 ОМБр "Магура". Об этом заявили "Суспильне" и hromadske с ссылкой на анонимные источники в бригаде.

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Кто станет новым командиром

По данным СМИ, Александр Павлий будет возглавлять ОМБр "Магура" вместо Александра Сака. Он имеет звание полковника.

С 2022 года Павлий командовал 112-й отдельной бригадой терробороны Киева. Она находится в составе Регионального управления "Север" Сил ТрО.

Валерий Маркус и Иван Шаламага считаются основателями 47 ОМБр "Магура". После ее создания в 2022 году командиром этого военного формирования стал Сак. Ранее он участвовал в АТО/ООС и служил 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Алексей Сак в 2015 году был командиром роты, а в 2019 году его назначили командовать 3-м батальоном. В войне против российских захватчиков он был трижды ранен.

Обратите внимание! Весной 2022 года "Магура" была батальоном, состоявшим из военнослужащих и гражданских добровольцев. Осенью того же года это военное формирование расширили до штурмового полка, а впоследствии и до бригады.

В 47 бригаде "Магура" уже были изменения